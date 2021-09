Menaces d’agression sexuelle au collège Fanshawe : la police de London ouvre une enquête

En fin de journée mercredi, l’institution a publié un tweet expliquant que ces menaces ont été proférées sur le réseau social Discord, mais n’en a pas précisé leur contenu exact ni quand elles ont été émises.

Toutefois, dans une lettre aux représentants du syndicat étudiant de Fanshawe, l’organisation indique avoir appris la publication de potentielles menaces d’altérer les boissons dans les bars étudiants The Out Back Shack et la cafétéria Oasis. Les deux établissements sont sur le campus et gérés par le syndicat étudiant.

L’administration du collège Fanshawe travaille avec les services de sécurité du campus et le service de police de London pour identifier les personnes responsables. Les publications et les utilisateurs ont été supprimés , a tweeté l’institution.

Le collège a déclaré qu'il fournirait une sécurité supplémentaire dans ces zones du campus.

Cette affaire survient alors que la police de London enquête déjà sur des allégations selon lesquelles jusqu'à 30 jeunes femmes auraient été droguées et agressées sexuellement dans une résidence du campus de l'Université Western au cours du week-end.

Avec les informations de CBC News