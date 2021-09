Un match prévu au Canada pour la première fois en 867 jours pour les Arrows

Les Arrows ont joué toute la saison 2021 de MLRMajor League Rugby à Mariette, en Georgie, partageant les installations de l'équipe locale en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie. La saison 2020 des Arrows avait pris fin après cinq matchs, tous sur la route.

Le dernier match de l'équipe à Toronto remonte au 2 juin 2019. Les Arrows l'avaient alors emporté 22-20 sur le Rugby United de New York au stade Lamport, confirmant une place en séries pour la saison inaugurale du club.

Depuis, Toronto a joué 22 matchs consécutifs à l'étranger.

Les Atlantic Selects regrouperont les meilleurs joueurs des Maritimes, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec.

Nous ne pouvions pas attendre 2022 pour jouer à nouveau à domicile , a déclaré le président des Arrows, Bill Webb, dans un communiqué. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que nous avons attendu assez longtemps.

Nous nous rassemblons avec nos partisans pour leur patience et leur loyauté, mais en retour, ce match sera aussi l'occasion pour nos partisans de se rallier à notre équipe et de créer une certaine dynamique à l'approche de la saison 2022.

Les Arrows seront privés de certains de leurs meilleurs éléments pour ce match puisque le Canada, 21e au classement, affrontera le Chili (28e) les 2 et 9 octobre dans le cadre d'une série de matchs de qualification pour la Coupe du monde. Douze membres des Arrows ont été nommés au sein de l'équipe de Kingsley Jones pour la récente série de qualification remportée 59-50 au total par l'équipe américaine (16e).

Tous les spectateurs devront présenter une preuve de vaccination complète pour assister au match d'octobre. Un dépistage négatif à la COVID-19 ne sera pas accepté, sauf pour les personnes ayant une exemption médicale valide.

Les Arrows ont récemment annoncé leurs premiers recrutements pour 2022. Les arrières Guiseppe du Toit, Will Kelly et Malcolm et les attaquants Ronan Foley, Cole Keith, Jack McRogers, Ollie Nott, Marc-Antoine Ouellet et Andrew Quattrin seront tous de retour.