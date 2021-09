COVID-19 : 60 nouveaux cas à Ottawa, 21 en Outaouais

Dans la capitale fédérale, SPOSanté publique Ottawa dénombre 433 cas actifs jeudi. Neuf personnes sont hospitalisées en raison de la maladie et ses complications, dont trois qui se trouvent toujours aux soins intensifs.

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 demeure stable, à 594. Depuis février 2020, un total de 29 076 infections par le coronavirus ont été répertoriées à Ottawa, toujours selon les chiffres officiels de SPOSanté publique Ontario .

La province recense son plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus en près de deux semaines, avec 864 nouveaux cas jeudi.

Près de 76 % de ces infections touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

Trois décès supplémentaires jeudi portent le bilan à 9632 depuis le début de la pandémie.

21 nouveaux cas en Outaouais

Selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, on compte 21 nouvelles infections en Outaouais mercredi.

Depuis le début de la pandémie, un total de 13 389 infections par le coronavirus ont été répertoriées en Outaouais, selon les statistiques répertoriées par l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec .

Actuellement, l'Outaouais compte 240 cas actifs. On ne rapporte aucun nouveau décès jeudi.

Au total, 216 personnes ont perdu la vie en raison du coronavirus et de ses complications sur le territoire de l’Outaouais.

Pour l'ensemble du Québec, la santé publique recense 782 nouveaux cas de COVID-19, 6 hospitalisations et 2 décès de plus.

Le bilan des pertes de vie attribuables à la COVID-19 s’établit actuellement à 11 315 au Québec.

Ces dernières 24 heures, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 6 pour un total de 256 dans les hôpitaux de la province. De ce nombre, 87 patients sont traités aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille.