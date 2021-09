Comment retenir tous les nouveaux résidents venus en Atlantique pendant la pandémie?

De Toronto à Montréal, plusieurs familles ont choisi de déménager dans les provinces atlantiques pour la qualité de vie, le marché immobilier plus abordable et la gestion de la pandémie avec un taux d’infection moins élevé qu’ailleurs. Certaines déchantent aujourd'hui face à des prestations de soins de santé inadéquates ou même inaccessibles, une crise du logement sans précédent et un coût de la vie plus élevé qu'anticipé.

La pandémie. Ça fait un bout qu'on cherchait à revenir en Nouvelle-Écosse , explique Stéphanie Maillet, mère de deux jeunes enfants de sept et trois ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Stéphanie Maillet et sa famille. Photo : Stéphanie Maillet

Sa famille a décidé de poser ses valises à Mavillette dans la Baie Sainte-Marie en avril. Ils ont quitté Ottawa en pleine pandémie entre autres pour leur fils , qui a subi une transplantation du foie, aux prises avec un système immunitaire affaibli en raison des médicaments antirejet qu'il doit prendre.

En cinq ans le solde migratoire interprovincial a augmenté de 400 % en Nouvelle-Écosse et de 200 % au Nouveau-Brunswick. Source : Statistique Canada

Il y avait beaucoup moins de cas en Nouvelle-Écosse dans les Maritimes qu'il y avait à Ottawa, ça offrait l'opportunité de remettre mon fils à l'école , dit Stéphanie Maillet.

Mais les médecins se font rares dans la région et les hôpitaux sont à plusieurs heures de route.

Ça fait à peu près six mois qu'on est sur une liste d'attente pour recevoir un médecin de famille et puis il n’y a personne qui nous a rappelés encore, on nous dit que les médecins s'en vont à la retraite, soit que les jeunes médecins ils viennent, mais repartent tout de suite.

La docteure Robyn MacQuarrie est gynécologue à Bridgewater, Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC/Nic Meloney

Il y a aujourd’hui près de 75 000 patients sans médecin de famille en Nouvelle-Écosse, fait valoir la Dr Robyn MacQuarrie, obstétricienne-gynécologue et présidente sortante de l'Association des médecins de la Nouvelle-Écosse.

Un nombre record de patients orphelins en raison, entre autres, des nouveaux arrivants qui viennent gonfler les listes d'attente, a indiqué récemment le ministre de la Santé de la province.

Les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé on est tous très fatigués , fait valoir le Dr MacQuarrie.

Le mirage de l’Est

Même son de cloche dans la province voisine. Selon certaines estimations, le nombre de patients orphelins au Nouveau-Brunswick pourrait atteindre les 70 000, peut-on lire dans le plus récent rapport de la Société médicale.

Au cours de la dernière année ou deux, j'ai vu une forte augmentation des patients qui se présentent à l'urgence qui vient de l'étranger , dit le Dr Serge Melanson, urgentologue à l’hôpital de Moncton depuis 18 ans.

Serge Melanson, urgentologue à l'hôpital de Moncton et ancien président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Sophie Desautels

Il a vu la situation se détériorer dans la province en raison de la pénurie de main-d'œuvre, exacerbée par la pandémie selon lui.

On est rendu dans une situation très difficile. Une citation de :Serge Melanson, urgentologue, Hôpital de Moncton

Au cours des derniers mois, les urgences et différentes unités, comme l’obstétrique, ont été contraintes de fermer temporairement leurs portes au Nouveau-Brunswick dans près de la moitié des hôpitaux francophones de la province, principalement en région rurale. D'ailleurs les ambulances sont souvent détournées ici à l'hôpital de Moncton pour prendre le relais.

C'est des choses que les gens ne s'attendaient pas en venant ici. Ils s'attendaient à avoir la belle vie au Nouveau-Brunswick, à des emplois intéressants, un immobilier raisonnable, mais avec de grands problèmes avec les soins de santé, alors c'est un choc pour ces gens-là. Et ça va être de plus en plus difficile à les recruter, de les faire venir ici, si on n'est pas capable de leur fournir les soins de base , fait valoir le Dr Serge Melanson.

L’Atlantique a besoin de tous les nouveaux arrivants

Et pourtant, la région a besoin, peut-être plus que toutes autres, de ces nouveaux arrivants, qu'ils viennent d'une autre province canadienne ou d'ailleurs dans le monde, si elle veut prospérer.

Notre société est beaucoup plus âgée, beaucoup plus vieillissante. J'ajouterais là-dessus qu'il y a eu un plus grand baby-boom au Nouveau-Brunswick francophone qui est aujourd'hui bien davantage âgé, bien davantage vieillissant, donc va nécessiter davantage de soins aux personnes âgées et d'immigrants , indique l’économiste Richard Saillant.

Le Nouveau-Brunswick a besoin de 10 000 immigrants internationaux par an, selon le Conseil multiculturel. La province était à un plus de la moitié du compte avant la pandémie.

«Par le passé, au Nouveau-Brunswick, notre défi était de créer des emplois pour une main d'œuvre abondante. Depuis que les baby boomers ont commencé à prendre leur retraite, c'est maintenant de trouver des gens pour occuper les postes qui sont disponibles.» Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Richard Saillant estime, de son côté, qu’il faut investir bien davantage dans ce qu’il appelle l’infrastructure sociale si on veut arriver à renverser la tendance démographique à la baisse et garder les immigrants, qu'ils soient canadiens ou internationaux.

Première priorité, c'est le logement, qu'il soit abordable et disponible. Deuxième priorité, ça va être le transport, particulièrement en milieu rural. Une troisième priorité, c'est toute l'infrastructure d'accueil , dit-il.

Enfin, l'ancien président de la société médicale du Nouveau-Brunswick exhorte, quant à lui, les partis fédéraux de régler une fois pour la hausse des transferts en santé et que l'on prenne en considération l'état de santé et l'âge de la population dans le calcul.

Sans une augmentation des transferts fédéraux ici dans la province ça va se dégrader de plus en plus , indique Serge Melanson

Stéphanie Maillet demande maintenant au prochain parti qui formera le gouvernement d'appuyer des programmes et des politiques de rétention des nouveaux arrivant surtout dans les provinces les plus pauvres comme celles de l'atlantique. Photo : Radio-Canada

Supportez les provinces, il y a beaucoup de ces services-là qui sont offerts par les provinces, donc ce serait de supporter les provinces avec cet influx de gens-là qui reviennent dans nos provinces, surtout les plus pauvres comme celles de l'Atlantique , soutient Stéphanie Maillet.

La famille Maillet a décidé de revenir en Nouvelle-Écosse pour la qualité de vie, loin des grands centres urbains en raison des prix de l'immobilier qui ont explosé dans la région d'Halifax depuis le début de la crise sanitaire. Mais pas à n'importe quel prix.