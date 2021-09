Vaccination obligatoire pour les employés de Cogeco

Cogeco explique que l’instauration de cette mesure interne a pour but de répondre à la demande d'Ottawa. En août dernier, le gouvernement canadien a ordonné aux organisations sous réglementation fédérale, dont les entreprises de télécommunications font partie, d’exiger la vaccination de leurs employés.

Plusieurs clients posent des questions concernant le statut vaccinal des employés qui interagissent avec eux et cette politique clarifie notre position à cet égard , indique Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogego inc. dans un courriel adressé au personnel, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Dans son message, l’entreprise ne mentionne aucune mesure coercitive pour les employés qui ne comptent pas se plier à la nouvelle politique. On indique toutefois que des accommodements pourraient être mis en oeuvre si un travailleur fournit une justification médicale valide l’empêchant de se soumettre à la vaccination.