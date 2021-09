5 questions aux candidats dans Richmond-Arthabaska

Nous avons soumis les questions aux candidats des quatre principaux partis en leur imposant un nombre de mots maximal pour chaque réponse. Il n'y a pas de candidat du Parti vert du Canada dans cette circonscription et le candidat néo-démocrate, Nataël Bureau, n'a pas répondu au questionnaire.

1. Pourquoi souhaitez-vous être député?

Alexandre Desmarais, 21 ans, est le candidat libéral dans Richmond-Arthabaska. Photo : Gracieuseté de l'équipe du candidat

Alexandre Desmarais : Pour avoir un impact positif sur la société! À travers toutes mes expériences précédentes, autant professionnelles que bénévoles, j’ai découvert que ce qui m’anime le plus c'est d’aider les gens. Je souhaite contribuer à un Canada et un Québec sains et prospères.

Alain Rayes, 49 ans, est le candidat conservateur dans Richmond-Arthabaska. Photo : Gracieuseté de l'équipe du candidat

Alain Rayes : *Je souhaite poursuivre le travail amorcé avec citoyen(ne)s de Richmond-Arthabaska. Ma motivation à servir n'a jamais changé depuis que j'ai été élu pour la première fois à titre de maire : je veux avoir une influence positive sur ma collectivité. Je veux unir et réunir les gens et faire une différence.

Diego Scalzo, 46 ans, est le candidat bloquiste dans Richmond-Arthabaska. Photo : Gracieuseté de l'équipe du candidat

Diego Scalzo : Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des gens de la région, particulièrement les familles et les aînés. Pour collaborer à l’émergence de nouvelles idées pour le bien du Québec. Pour s’assurer d’être respecté et entendu!

2. Quel emploi occupiez-vous au moment de vous lancer en politique?

Alexandre Desmarais : Étudiant en droit.

Alain Rayes : J'ai ensuite été maire de Victoriaville pendant six ans avant de faire le saut en politique fédérale.

Diego Scalzo : Directeur de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François.

3. À quels deux problèmes propres à votre circonscription souhaitez-vous vous attaquer si vous êtes élu?

Alexandre Desmarais ( PLCParti libéral du Canada ) : La pénurie de main-d’œuvre et l’environnement. Le secteur agricole et toutes les industries connexes sont très importants dans ma circonscription. Il est donc primordial d’aider les PME de Richmond-Arthabaska à trouver de la main-d’œuvre. Parallèlement, je veux participer à la lutte contre les changements climatiques, car l’environnement tient à cœur aux gens de Richmond-Arthabaska et à moi-même.

Alain Rayes ( PCCParti conservateur du Canada ) : Il faut agir très rapidement pour contrer la pénurie de main-d’œuvre et freiner l’augmentation du coût de la vie. J’ai aussi pris plusieurs engagements locaux durant la campagne dont le doublement de l’autoroute 55 entre l’autoroute 20 et Saint-Albert ainsi qu’investir dans le secteur récréotouristique régional.

Diego Scalzo ( BQBloc québécois ) : Je souhaite apporter des solutions concrètes à la pénurie de main-d’œuvre et m'assurer que les familles aient accès à des services de garde. L'entente de 6 milliards entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec doit être maintenue.

4. Quel enjeu d’envergure nationale vous tient particulièrement à coeur?

Alexandre Desmarais ( PLCParti libéral du Canada ) : L’instauration d'un système de service de garde abordable. Ça va aider à créer 37 000 places au Québec, en plus d'exporter notre modèle partout au Canada. C'est important pour nos familles!

Alain Rayes ( PCCParti conservateur du Canada ) : La pénurie de main-d’œuvre, la santé mentale, la gestion des finances publiques, l’environnement, le problème de centralisation des pouvoirs par Justin Trudeau et les manquements à l’éthique à Ottawa.

Diego Scalzo ( BQBloc québécois ) : La transition écologique me tient particulièrement à cœur. Richmond-Arthabaska est un modèle de développement durable qu’il faut, selon moi, reproduire ailleurs!

5. Si un vote libre devait avoir lieu sur ces enjeux, comment voteriez-vous?

Pour ou contre le droit à l’avortement?

Alexandre Desmarais : Pour

Alain Rayes : Pour, comme mon chef Erin O’Toole, je suis pro-choix.

Diego Scalzo : Pour

Pour ou contre un contrôle plus sévère des armes à feu?

Alexandre Desmarais : Pour

Alain Rayes : Pour

Diego Scalzo : Pour

Pour ou contre la vaccination obligatoire contre la COVID-19?

Alexandre Desmarais : Pour une vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux et les voyageurs.

Alain Rayes : Je suis avant tout en faveur de l’éducation et de la sensibilisation.

Diego Scalzo : Pour en fonction du secteur d’activité, exemple la santé.