Site historique de La Grave : les travaux de recharge sont lancés

La Municipalité tenait en soirée mercredi une séance d’information pour expliquer les travaux, visant à contrer l’érosion côtière et à préserver les infrastructures patrimoniales malmenés par les tempêtes.

Au cours des prochaines semaines, 75 000 tonnes de gravier seront utilisées pour recharger la plage.

Ce gravier-là, c’est un gravier de rivière. C’est un gravier qui est arrondi et son diamètre moyen est de 15 mm. Aux Îles, on ne retrouve pas ce type de matériau-là, donc on doit l’importer de Terre-Neuve , explique le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jean Hubert.

Le gravier utilisé pour la recharge est importé de l'extérieur de l'archipel. Photo : Gracieuseté de Martin Painchaud

Deux barges remplies de gravier ont déjà été acheminées du quai vers le site historique par camion. Dix autres sont attendues par la suite.

On vient donc engraisser une plage existante, une plage de galets sur 660 mètres de longueur. On va venir élargir la plage et la rehausser pour venir protéger tout le secteur et surtout les bâtiments , a mentionné M. Hubert à l’antenne de l'émission Bon pied bonne heure jeudi matin.

Une pente de gravier sera aménagée. C’est l’effet des marées et des vagues qui va venir adoucir la pente de cette recharge-là, qui va aussi protéger les bâtiments face à l’assaut des vagues , vulgarise Jean Hubert.

Les travaux étaient dans les cartons depuis de nombreuses années. Photo : Gracieuseté de Martin Painchaud

Un seul bâtiment devra être déplacé pour la durée des travaux, réalisés par l'entrepreneur gaspésien LFG Construction. Il s'agit du restaurant le Four à Pain, qui demeure néanmoins sur le site.

Plusieurs études ont été menées avant que ne soit entamée la recharge, dont la vie utile devrait d'être d'environ trois décennies.

On ne prévoit pas de travaux d’intervention d’entretien avant 30 ans. Normalement, Ça devrait tenir le coup. C’est sûr qu’on ne sait jamais, il peut y avoir une tempête phénoménale qui arrive et qui crée une brèche […]. Une citation de :Jean Hubert, directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Le chantier en cours devrait prendre fin vers la mi-novembre. Photo : Gracieuseté de Martin Painchaud

L’aménagement de l’allée piétonnière de La Grave sur 225 mètres, évalué à environ 300 000 $, devrait quant à lui débuter vers le 20 septembre. Ce chantier mené par P.&B. Entreprises et Constructions RDA devrait quant à lui durer quatre semaines. La structure avait subi les contrecoups du passage de la tempête Dorian.

Des travaux de protection sont également prévus au cours de l’année 2022 dans le secteur de Cap-aux-Meules. Un montant de 9,2 millions $ est prévu. L’appel d’offres devrait être lancé l’hiver prochain.