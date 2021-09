Un niveau bac recommandé pour entrer dans la profession infirmière au Québec

Autre surprenant constat qui déboulonne une approche largement invoquée : le Québec ne manque pas d’infirmières, il faudrait seulement qu’elles soient autorisées à travailler dans leur champ d’expertise.

Objectivement, il y a lieu de croire que nous ne manquons pas d’infirmières et d’infirmiers, mais plutôt de soins infirmiers, cite le rapport qui analyse la profession au peigne fin. Si les infirmières faisaient réellement ce qu’elles sont autorisées à faire, le problème pourrait vraisemblablement se résorber .

La commissaire Francine Ducharme évoque même du gaspillage de ressources tant humaines que financières , lors de la présentation du rapport intitulé Reconnaître et transformer la pratique infirmière au Québec .

Dans les faits, le Québec dénombre plus d’infirmières par 100 000 habitants que ce qui est observé dans l’ensemble du Canada. Mais les fonctions élastiques imposées à la profession nuisent à son efficacité, analyse l'étude qui s'appuie sur six mois d'enquête et de consultations.

Sans surprise, face à l'attractivité du réseau privé, les infirmières se perçoivent non pas comme des professionnelles mais comme de la main d'œuvre , relate Mme Ducharme.

On n'a pas entendu parler d'argent, mais des conditions de travail, du peu de pouvoir qu'elles ont au sein de leur organisation. Une citation de :Francine Ducharme, commissaire du rapport 2021 des États généraux sur la profession infirmière

Plusieurs des tâches attendues sont de nature administrative ou non clinique (comme la prise de rendez-vous ou la retranscription de notes sur diverses plateformes), s’ajoutant aux soins à prodiguer, faute de soutien administratif adéquat. Sans compter le fonctionnement en sous-effectif, épingle aussi l’étude qui émet 31 recommandations en conclusion.

Rehausser les exigences de formation

Au Québec – province dans tout le Canada qui exige le moins d’années de formation pour accéder à la profession – le métier d’infirmière est l’un des seuls [...] du secteur de la santé à ne pas avoir relevé ses exigences de formation initiale , indique le rapport disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Deux parcours distincts, à savoir le diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers et le baccalauréat en sciences infirmières, donnent présentement accès à la profession.

Cependant, face à une complexification croissante de certains soins, les évaluations actuelles de niveau collégial ont fini par devenir caduques, pointe le rapport.

L’absence d’ajustement des formations, ces dernières années, a creusé un écart entre les connaissances et les compétences requises pour ce métier, a alerté l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Le baccalauréat doit devenir la seule et unique norme d’entrée à la profession infirmière, comme elle l’est ailleurs au Canada et dans le monde, de même que dans les autres professions de la santé. Une citation de :Francine Ducharme et Robert Salois, commissaires du rapport

Outre la révision pédagogique des programmes, ils suggèrent l'instauration d'un statut qualifiant à l'issue de la première partie de la formation (collégiale) afin d'autoriser les étudiantes à travailler tout en poursuivant leur formation universitaire.

Dans leurs recommandations, les commissaires Francine Ducharme et Robert Salois évoquent une transition de cinq ans pour faire du baccalauréat la seule formation diplômante au métier d’infirmière.

Une accessibilité entérinée

Rehausser le niveau de formation en l’arrimant obligatoirement à l’université pourrait toutefois dissuader certaines candidates à se lancer dans un métier qui peine déjà à recruter et retenir ses effectifs.

Une conséquence qui ne s'est pas produite dans les provinces ayant déjà mis en vigueur la réforme, illustrent les commissaires. En Alberta et en Colombie-Britannique, disent-ils, un changement semblable s'est accompagné respectivement d'une hausse des inscriptions de 45 % et de 60 % à l'université.

Les opposants à la réforme défendent surtout des arguments géographiques et financiers, les études collégiales étant moins dispendieuses et mieux réparties sur le territoire que les cursus universitaires.

Seuls les résidents du Nord-du-Québec sont véritablement désavantagés géographiquement, analysent toutefois les commissaires. De plus, la généralisation des cours à distance devrait faciliter la formation pour les cours théoriques, rétorquent-ils.

Autre épine à la réforme : l’accessibilité financière des nouvelles formations, de surcroît auprès d’élèves à forte proportion des femmes et des chefs de famille monoparentale . Les commissaires expliquent néanmoins que les arguments évoqués ne passent pas le test de la réalité pour justifier le maintien du DEC.