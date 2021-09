Trudeau déplore la situation sanitaire en Alberta, blâmant le leadership conservateur

Déplorant la situation sanitaire en Alberta, Justin Trudeau a tracé un lien direct entre l'approche du premier ministre de la province, Jason Kenney, et celle de son adversaire Erin O'Toole, mettant en garde les électeurs canadiens contre l'approche conservatrice pour endiguer la pandémie de COVID-19 au pays.

Comme le premier ministre Kenney l’a avoué hier soir, son approche était erronée. Et le leadership, ça compte pour quelque chose dans cette pandémie , a déclaré le chef libéral en point de presse jeudi, à Montréal, déplorant une situation à briser le coeur .

La veille, M. Kenney a été contraint de déclarer l'état d'urgence en Alberta devant l'augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19, des hospitalisations et des patients traités aux soins intensifs. Le système de santé albertain n'a jamais été aussi débordé depuis le début de la pandémie.

La déclaration du premier ministre Kenney est venue accompagnée d'un aveu d'échec. Cet été, nous espérions tous que nous pourrions mettre la COVID-19 derrière nous une bonne fois pour toutes , a-t-il souligné. Il est désormais évident que nous avions tort et, pour cela, je vous présente mes excuses.

Au cours des derniers mois, Jason Kenney a été partisan d'un déconfinement rapide, s'opposant du même coup à l'imposition d'un passeport sanitaire et à la vaccination obligatoire.

Une approche qu'a vantée le chef du Parti conservateur du Canada (PCC). Jason Kenney a bien mieux géré cette pandémie que le gouvernement fédéral ne l’a fait , avait notamment déclaré Erin O'Toole en marge de l'assemblée générale annuelle du Parti conservateur uni de l’Alberta, en octobre dernier.

Dimanche, lors d'un arrêt de campagne à Vancouver, M. O'Toole a aussi affirmé que la meilleure stratégie de traçage au pays avait été celle de l'Alberta pendant la première vague .

Le fait que M. O’Toole a continué d’applaudir le style de leadership et l’approche de M. Kenney, même il y a quelques jours, souligne à quel point ce n’est pas le bon leader pour en finir avec la pandémie Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral

Le premier ministre sortant s'est par ailleurs défendu d'être au moins en partie responsable de la situation sanitaire difficile en Alberta. Si une province tient farouchement à faire ou ne pas faire quelque chose, on a des outils limités pour imposer la décision du fédéral , a-t-il souligné, faisant référence à l'imposition d'un passeport vaccinal, par exemple.