Toujours sans nouvelles du septilien Stéphane Pilote

L’homme a été vu pour la dernière fois dans la région de Sept-Îles, le 6 janvier dernier.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La SQ Sûreté du Québec croit que Stéphane Pilote ne disposerait d'aucune pièce d'identité, et pourrait peut-être utiliser un autre nom.

Description Taille : 1,74 m (5 pi 9 po)

Poids : 80 kg (175 lb)

Cheveux : courts bruns

Yeux : pers

Stéphane Pilote a trois tatouages distincts. Le premier, sur les doigts de sa main droite, représente des lettres.

Le tatouage sur le côté gauche de son cou représente quatre as. Photo : Sûreté du Québec

Le second est du côté gauche de son cou et représente quatre cartes d'as. Sur le côté droit de son cou, on peut distinguer une horloge dont le cadran en chiffres romains surplombe une fleur.

De son profil droit, un second tatouage pourrait aider la population à le reconnaître. Photo : Sûreté du Québec

Toute personne qui apercevrait Stéphane Pilote est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.