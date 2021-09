Possible vol de doses de vaccin contre la COVID-19 au Centre des congrès de Winnipeg

Le Service de police de Winnipeg enquête sur un possible vol de vaccins contre la COVID-19 au supercentre de vaccination dans le Centre des congrès.

La police a été contactée samedi concernant le vol dans le plus grand supercentre de vaccination du Manitoba, indique la porte-parole du Service de police Dani McKinnon dans un courriel envoyé à CBC.

Le Service de police de Winnipeg est au courant de ce vol et a lancé une enquête. Une citation de :Dani McKinnon, porte-parole du Service de police de Winnipeg

Dani McKinnon explique qu’elle ne peut pas donner plus de détails concernant le début de l’enquête ni la façon dont elle a progressé .

La province a donné des informations aux policiers au sujet d'une boîte de vaccins manquante , selon un porte-parole de la province dans une déclaration envoyée à CBC. Il indique qu’aucun autre détail n’est disponible pour le moment.

En date de mercredi, la province indique qu'elle a administré un total de 1 948 557 doses de vaccin contre la COVID-19.

Actuellement, 83,9 % des Manitobains de 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin et 78,9 % sont pleinement vaccinés.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec