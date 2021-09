28 nouvelles places en CPE au Bic

Bonne nouvelle pour les parents et les enfants de la région de Rimouski : le Centre de la petite enfance (CPE) du Village du Bic obtient 28 nouvelles places.

L'information a été confirmée par la directrice du CPECentre de la petite enfance , Annie Lavoie, qui n'hésite pas à parler d'un soupir de soulagement pour les parents. La demande est énorme pour des places en CPECentre de la petite enfance , ici comme partout au Québec , dit-elle.

Juste pour le secteur du Bic, de Saint-Fabien, de Saint-Valérien et de Saint-Eugène-de-Ladrière, on a plus de 200 parents qui sont en attente de places. Une citation de :Annie Lavoie, directrice du CPE du Village du Bic

Si tout se déroule comme prévu, ces 28 places seraient ouvertes en avril 2023. Un agrandissement des installations est envisagé. On parle d'un agrandissement qui sera situé à l'est du bâtiment déjà existant, soit dans le stationnement, et qui sera fait sur deux étages , ajoute Mme Lavoie.

En tout et pour tout, 10 places seraient réservées aux poupons. Un groupe de huit enfants âgés entre 30 mois et 3 ans et un autre groupe de 10 enfants âgés de 4 ans auraient droit aux 18 autres places.