Sherbrooke s’entend avec ses cols blancs

Une entente de principe est intervenue entre la Ville de Sherbrooke et le Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke, le FISA.

Il s'agit d'une entente concernant le renouvellement de la convention collective pour son personnel col blanc.

La Ville a précisé dans un communiqué, mercredi, que les termes de l'entente ne seront pas dévoilés avant le vote des syndiqués.

Quant aux membres du conseil municipal, ils pourront prendre connaissance du contenu de l’entente lors d’une séance régulière du conseil.

La convention collective du personnel col blanc était échue depuis plus d'un an et demi.