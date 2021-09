Radio-ressources en ondes, un balado sur l’exploitation des richesses au Québec

Le Théâtre PÀP a lancé lundi un balado consacré aux richesses naturelles exploitées dans six régions québécoises et aux revendications des personnes qui y habitent.

Je pensais connaître mon Québec, mais je n’en connaissais que la surface , lâche Patrice Dubois, directeur artistique du Théâtre PÀP.

Originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le comédien et dramaturge a vite constaté qu’aborder l’exploitation des ressources au Québec était un sujet vaste et prenant .

Le territoire est tellement grand. Souvent, les gens vont nous présenter leur région en parlant de leur superficie : ‘’Trois fois plus grande que la France, aussi grande que la Belgique’’. Ce sont des pays, ce sont des superficies de pays. Une citation de :Extrait du balado Radio-ressources en ondes

Un effort de recherche collectif et participatif

Pour y arriver, Patrice Dubois et son équipe ont privilégié une recherche-création qui prend appui sur les personnes qui habitent des territoires. On est entré en relation avec six théâtres de six régions du Québec, et c’était avec eux qu’on a bâti le balado , explique-t-il.

Réalisé en partenariat avec Transistor média, le balado documentaire de 47 minutes mélange entrevues, narrations et poésie.

Une soixantaine de personnes ont pris part au document sonore, qui est le résultat d’une année de travail en partenariat avec des théâtres de chacune des six régions.

Passer des ressources naturelles aux richesses naturelles

Les personnes participant au balado abordent entre autres leur quotidien sur le territoire, leurs préoccupations environnementales ainsi que les transformations démographiques et industrielles des dernières années.

L’une des revendications omniprésentes au fil du balado est le désir de rapatrier davantage de pouvoirs et de privilégier une démocratie locale. Plusieurs se désolent ainsi de voir des décisions les concernant être prises à Québec ou à Ottawa.

On s’est fait beaucoup dire : ''On connaît le territoire, on vit dedans : laissez-nous le soin d’en prendre soin. Arrêtons de gérer tout de loin. Construisons des milieux de vie''. Une citation de :Patrice Dubois, directeur artistique du Théâtre PÀP

En plus de cette décentralisation, le regard porté sur les régions ressources doit changer. À titre d'exemple, l’une des intervenantes condamne le vocable ressources naturelles , qu’elle estime réducteur et péjoratif. Elle rappelle qu’il y a quelques années, on parlait plutôt de richesses naturelles .

Une présentation en salles en 2023-2024

Si Radio-ressources en ondes permet de rendre compte selon Patrice Dubois d’une énergie qui se déploie présentement au Québec , la recherche-création ne se termine pas là pour le Théâtre PÀP.

La troupe Ensemble, formée de six dramaturges et interprètes, prendra le balado comme point de départ pour créer une pièce qui sera présentée en 2023-2024.

Ce projet théâtral sera écrit in situ dans les six régions du Québec abordées dans le balado et sera de nouveau construit à partir d’un dialogue avec des personnes habitant ces territoires.