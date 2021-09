Les partis politiques fédéraux répondent aux demandes du maire Watson

Les principaux partis politiques appuient la troisième étape du train léger d'Ottawa et sont prêts à injecter des millions de dollars en logement dans la capitale. C'est ce que révèlent les réponses au sondage que le maire d'Ottawa, Jim Watson, a récemment envoyé aux candidats locaux et à leur formation politique afin déterminer qui pourra répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la Ville d'Ottawa au cours des quatre prochaines années.