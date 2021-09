Des candidats au débat fédéral régional satisfaits de leur performance

À cette occasion, le conservateur Richard Martel a indiqué qu’il n’est pas fermé à l’implantation d’un bioparc à Saguenay en guise de solution de rechange à des projets plus polluants, mais il a admis qu’il n’était pas tout à fait familier avec le projet.

Toujours pendant la période de questions réservée aux journalistes, le libéral Stéphane Bégin a expliqué qu’il ne pense pas que son passé au cabinet de Josée Néron nuirait à ses relations avec la mairesse s’il devenait député, même si les deux appartiennent à des familles politiques différentes.

Tous les participants ont convenu que l’heure était à la transition énergétique, même si, pour certains candidats, les moyens pour y arriver et les échéances divergent.

Le bloquiste Mario Simard, qui tente de conserver son siège dans Jonquière, a proposé d’implanter une bioraffinerie dans la région, où serait revalorisée la matière sylvicole. Il a longuement parlé de l’importance de la forêt et de l’aluminium pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La néo-démocrate Marieve Ruel a parlé du caractère innovant et unique du réseau de garde québécois et de l'importance de le maintenir afin de permettre au plus de femmes possible d'accéder ou de demeurer sur le marché du travail.

Mario Simard en évidence lors du débat

S’il demeure difficile de se prononcer sur un gagnant lors du débat, force est de constater que le député sortant de Jonquière, le bloquiste, Mario Simard, a bien tiré son épingle du jeu. Il s’est montré incisif à plusieurs reprises et a fait preuve de répartie plusieurs fois, notamment sur la question du rapport d’impôt unique et sur la crise sanitaire ainsi que sur le rôle des forces canadiennes lors de la pandémie.

La candidate du NPDNouveau Parti démocratique , Marieve Ruel, a bien fait pour un premier débat. Elle a rappelé que sa candidature est motivée par le fait qu’elle souhaite démocratiser la politique et rendre plus accessibles certains programmes fédéraux aux entreprises et aux contribuables de la région. La jeune femme a aussi plaidé en faveur de mesures pour les démunis et les moins bien nantis de la société.

Si le libéral Stéphane Bégin a pu paraître un brin nerveux en ouverture de débat, il a rapidement pris ses aplombs en disant que Jonquière a besoin d’un député au pouvoir et qu’il est l’homme de la situation. Il a fait part de sa volonté de lutter corps et âme pour le maintien des emplois au Centre fiscal de Jonquière.

Richard Martel n’a pas fait preuve de la ténacité et du mordant auxquels il a habitué son auditoire. L’ancien entraîneur des Saguenéens de Chicoutimi a répondu aux questions, sans toutefois confronter ses adversaires du débat ni remettre en question les idéologies de leurs parties.