Olymel ferme définitivement son usine d’Henryville, en Montérégie

La direction d'Olymel a annoncé la nouvelle aux employés mercredi matin, avant d'en faire l'annonce publiquement en après-midi. L'usine fermera ses portes le 12 novembre.

Au total, 29 emplois seront supprimés à la suite de cette fermeture, mais Olymel souhaite que l'ensemble des 29 employés [...] puissent demeurer au sein de l'entreprise dans ses autres établissements de la région et déploiera tous les efforts nécessaires pour ce faire , a soutenu le président-directeur général d'Olymel, Réjean Nadeau, dans un communiqué.

On a deux établissements à Saint-Jean-sur-Richelieu et plusieurs autres à Sainte-Rosalie et Saint-Damase, entre autres. Donc, on a la possibilité de relocaliser tous les 29 employés qui sont affectés par cette décision.

Une citation de :Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel, en entrevue