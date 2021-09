Le musée Grévin de Montréal ferme définitivement ses portes

L’établissement, qui exposait des statues de cire de célébrités, a été victime de la pandémie.

Grévin Montréal a été contraint de faire un choix difficile et annonce la fermeture définitive du musée à partir d’aujourd’hui, 16 septembre 2021 , a expliqué l’entreprise par voie de communiqué.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un merci tout spécial aux membres de l’Académie qui ont aidé à bâtir ce musée en choisissant les personnalités d’ici qui ont marqué notre histoire, a ajouté le musée. Et enfin, merci aux personnalités et artistes qui ont façonné et qui façonnent toujours notre univers. Ils ont été nos muses et demeurent une inspiration.

Depuis lundi, le musée indiquait sur son site qu'il était fermé pour cause de problème technique majeur .

Les statues de cire de Julie Snyder et Michel Drucker au musée Grévin de Montréal. Photo : Radio-Canada/Stéphane Leclair

Le musée Grévin de Montréal avait ouvert ses portes en avril 2013 au dernier étage du Centre Eaton, au centre-ville de Montréal. Il comptait plus d’une centaine de statues de cire, dont celles de Ricardo Larrivée, de Julie Snyder, de Dominique Michel, de Guylaine Tremblay, de Jean Béliveau, de Maurice Richard et de Justin Trudeau.