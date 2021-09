Fairy Creek : Teal Jones demande une prolongation de l’injonction pour un an

L’entreprise Teal Cedar Products, une filiale de Teal Jones, demande à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de prolonger l’injonction contre les manifestations d'opposants à la coupe d'arbres dans des forêts anciennes à Fairy Creek pour un an.

Lors d'audiences tenues mardi, Dean Dalke, un avocat représentant Teal Cedar Products, a demandé à la Cour suprême de rétablir la loi et l’ordre .

Il a expliqué que les manifestations deviennent de plus en plus sophistiquées, organisées et dangereuses. Dean Dalke prédit l’anarchie si la cour refuse de prolonger l’injonction jusqu’en 2022.

L’avocat a déclaré que les blocus entravent les droits légaux de l'entreprise à couper du bois et que les actions des manifestants sont dangereuses pour les employés et pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il a donné l’exemple de manifestants s'enchaînant à des barrières, ayant placé des clous sur les routes et creusé des tranchées.