Des échanges musclés au débat électoral... mais tous contre la réalisation de GNL Québec

Le débat électoral fédéral organisé par Radio-Canada et Le Quotidien est en cours depuis 18 h 05 et, déjà, les échanges entre les candidats sont musclés. Tous les candidats se sont cependant entendus pour reconnaître que le projet de GNL Québec ne se fera pas en raison du refus de Québec.

Le débat réunit les représentants régionaux choisis par le Nouveau Parti démocratique (NPD), le Bloc québécois (BQ), le Parti libéral du Canada (PLC) et le Parti conservateur du Canada (PCC).

Après une brève présentation, au cours de laquelle chacun des candidats avait 45 secondes pour se présenter, les protagonistes ont dû répondre à des questions concernant le développement économique régional.

La candidate du Nouveau parti démocratique, Marieve Ruel, et celui du Bloc québécois, Mario Simard, se sont affrontés dans un duel. Ils devaient mettre de l’avant leur plan pour relancer l’économie régionale.

La candidate du NPDNouveau Parti démocratique croit que la relance économique doit se baser sur une relance écologique.

On a de très belles industries ici dans la région. Pour ce faire il va falloir amorcer la transition écologique rapidement , a fait valoir la seule femme du débat.

Mario Simard a plaidé en faveur du développement de la filière forestière, deuxième secteur en importance de l’économie canadienne, et croit que des fonds doivent être octroyés pour faciliter l’essor de l’industrie.

Le candidat libéral Stéphane Bégin pense que les libéraux sont les mieux placés pour relancer l’économie, alors que le conservateur Richard Martel est d’avis qu’il faut profiter d’infrastructures comme le port de Grande-Anse, pour faciliter le développement industriel.

Le candidat du Bloc québécois dans Jonquière, Mario Simard Photo : Sophie Lavoie/ Le Quotidien

Mario Simard a par la suite lancé une flèche à Richard Martel en lui rappelant qu’il est le seul à ne pas siéger à la table régionale de concertation sur l’aluminium. Bien sûr, je n’étais pas sur la table avec Mario. Mario, il veut s’approprier de tout , a rétorqué le conservateur.

L’ex-journaliste et ancien attaché de presse de la mairesse Josée Néron, Stéphane Bégin, a rappelé qu’il a fait partie d’une délégation à Ottawa. Il était où le Bloc là-dedans? C’est pas vous qui avez négocié avec Donald Trump, c’est Chrystia Freeland , a pointé Stéphane Bégin.

Mario Simard est convaincu que le prochain gouvernement sera minoritaire.

Stéphane Bégin pour sa part veut faire avancer les choses. Ça fait des années qu’on stagne dans la région [..]. Ça fait trop longtemps que ça ne bouge pas , a-t-il dit.

Richard Martel veut conserver son poste parce qu’il veut que la région prospère. Il croit être en mesure de faire avancer le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un parti au pouvoir peut amener beaucoup à la région. C’est ce que je souhaite. J’ai beaucoup d’ambition. Je vais me battre pour la région , a-t-il ajouté reprenant pour lui les arguments avancés par son adversaire libéral.

Ils ont aussi été questionnés sur l’abandon du projet de loi sur la gestion de l’offre en raison du déclenchement des élections.

Le candidat dans Jonquière Stéphane Bégin représente le Parti libéral au débat régional. Photo : Sophie Lavoie/ Le Quotidien

Le représentant de Justin Trudeau dans Jonquière, n’a pas manifesté d’inquiétude, ce qui a fait sursauter Mario Simard. Vous venez de faire friser les oreilles de tous les représentants de l’UPA avec ce que vous venez de dire , a lancé Mario Simard.

À la question doit-on protéger la gestion de l’offre à tout prix , Richard Martel a dit que son parti allait protéger le système. Il s’est engagé à ce que des compensations soient versées aux producteurs dans les 100 premiers jours suivant l’élection, si son parti est au pouvoir.

Pénurie de main-d’oeuvre

Les quatre candidats ont fait part de leurs solutions pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre.

Stéphane Bégin veut donner des incitatifs aux 65 ans et plus qui demeurent sur le marché du travail. Il faut être plus sexy un peu pour attirer des gens dans la région , a-t-il mentionné.

Richard Martel s’engage à réduire les délais pour les immigrants qui souhaitent venir travailler au pays. On va bonifier l’allocation canadienne des travailleurs. On s’engage à payer 50% des salaires des nouvelles embauches pour les six premiers mois , a-t-il promis

La bonification et la protection du réseau de garderies est l’une des clés, selon le bloquiste Mario Simard. Malheureusement, le parti de mon ami Richard est prêt à couper 6 milliards , a-t-il dit à propos de la compensation promise par les libéraux dans le dossier du programme national de garderies, que les conservateurs renieraient.

De son côté, Marieve Ruel veut abolir le système de permis temporaire accordé aux travailleurs étrangers, car ces permis temporaires pour les travailleurs étrangers ne permettent pas de changer d’employeur pendant son séjour.

Le candidat de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, représente le Parti conservateur au débat régional. Photo : Sophie Lavoie/ Le Quotidien

Immigration

Citant le récent refus d’accès d’étudiants africains qui devaient étudier au Cégep de Jonquière, l’animatrice Laura Lévesque, journaliste au Quotidien, a demandé aux candidats ce qu’ils comptaient faire pour que ce genre de situation ne se reproduise plus.

Le transfert du système d’Immigration et de citoyenneté au Québec est la seule avenue, pense le représentant d’Yves-François Blanchet dans Jonquière, tandis que Richard Martel plaid en faveur d’un grand ménage dans le système d’immigration.

Environnement

Pour lutter contre les changements climatiques, il faut bannir les projets centrés autour de l’exploitation des énergies fossiles, est convaincu Mario Simard.

Assurer la carboneutralité du secteur pétrolier et gazier, inciter les canadiens à acquérir des véhicules électriques sont des solutions avancées par son adversaire libéral.

Stéphane Bégin a rappelé l’engagement de son parti de réduire de 45 % les GES d’ici à 2030. Il faut se donner un laps de temps pour assurer la transition , a indiqué Stéphane Bégin.

Marieve Ruel a convenu souffrir d’écoanxiété. Je veux qu’on parle d’environnement en termes d’urgence. Pour moi, le développement économique et l’environnement doivent aller ensemble , a-t-elle partagé.

Richard Martel croit que nous sommes encore dépendants de l’industrie pétrolière et qu’il faut assurer une transition en utilisant du pétrole éthique issu de sources canadiennes. Si on ne prend pas ce pétrole-là, on va le prendre ailleurs. Bien sûr, il faut s'enligner vers une transition. Il faut se responsabiliser et réduire notre consommation , a poursuivi Richard Martel.

Marieve Trudel, dans Jonquière, représente le Nouveau Parti démocratique au débat régional. Photo : Sophie Lavoie/ Le Quotidien

Tous contre GNL Québec

Les échanges ont ensuite porté sur GNL Québec, ce projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel. Richard Martel juge incroyable qu’on n’ait pas ce projet-là ici . Son parti a soutenu le projet d’implantation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie.

On va respecter le Québec. S’il y a une analyse environnementale, c’est peut-être parce que le promoteur le veut. Mais on va respecter la décision du Québec , a-t-il cependant assuré.

Les libéraux veulent passer à autre chose et croient que GNL Québec est un projet du passé.

Marieve Ruel a voulu savoir si tous les candidats s'engagent à ne pas relancer le projet Énergie Saguenay, ce à quoi tout le monde a acquiescé.

Questions de gouvernance

Les échanges se sont corsés lors du débat sur la gouvernance, lorsqu’il a été question du rapport d’impôt unique. Je suis en accord avec Richard et ça n’arrivera pas souvent. [...] Si ça va se faire, ça se fera sans perte d’emploi , a déclaré Mario Simard, rappelant que tous les députés du Québec sont en accord avec cette proposition.

Stéphane Bégin croit que cette façon de faire provoquerait des pertes d’emplois au Centre fiscal de Jonquière, où travaillent environ 1000 fonctionnaires fédéraux. Pour fermer le Centre fiscal, vous allez devoir me passer sur le corps et vous verrez qu’il est assez épais , a lancé en boutade Stéphane Bégin.

Je suis marié depuis 24 ans, je ne suis pas intéressé , a rétorqué immédiatement Mario Simard, ce qui a provoqué quelques rires.

Marieve Ruel a profité de son temps de parole pour rappeler l’importance de mettre en place des mesures pour aider les moins bien nantis en matière de subsistance et de logement.

Couramment abordé par les temps qui courent, le thème de la pénurie de main-d’oeuvre a de nouveau été abordé dans le débat. Il n’en fallait pas plus pour que le candidat bloquiste rappelle que les députés libéraux, néodémocrates et conservateurs ont profité du programme de subvention salariale, contrairement aux députés du Bloc québécois.