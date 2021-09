L’Association des foyers de soins du N.-B. défend la gestion aux Résidences Jodin

Le directeur général de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (AFSNB), Michael Keating, concède qu'il existe dans l'ensemble de la province une pénurie de travailleurs dans les foyers de soins.

Mardi, le syndicat représentant les travailleurs du foyer de soins Les Résidences Jodin, à Edmundston, dénonçait un manque de soins accordés aux résidents.

On est d’accord avec le syndicat pour dire qu’il y a une mauvaise situation qui existe dans notre secteur et dans les autres secteurs de la province , répond Michael Keating.

Mais en même temps, le niveau de soins qui a été fourni par les employés est probablement un des meilleurs au pays , réplique-t-il. Notre intérêt primordial est toujours le soin des résidents.

Michael Keating affirme qu’il y a un niveau d’absentéisme élevé aux Résidences Jodin, mais que le problème relève surtout du manque de personnel disponible pour les remplacements.

C’est proche d’une crise quand on n’a pas assez d’employés. On a besoin de plus de travailleurs, mais c’est toujours un défi pour nous de les avoir.

Une citation de :Michael Keating, directeur général de la AFSNB