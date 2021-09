L’École secondaire St. Joseph fermée à cause d’une éclosion

Il y a présentement cinq cas confirmés.

Tous les élèves ainsi que le personnel et les visiteurs qui étaient à l’école entre le 7 et le 9 septembre, à l’exception de ceux qui avaient déjà dû retourner à la maison en raison des risques d’infection, devraient subir un test de dépistage et s’isoler immédiatement s'ils présentent des symptômes de COVID.

Les recommandations s’appliquent même à ceux qui sont vaccinés ou qui ont reçu précédemment un test de dépistage négatif.

Le bureau de santé enquête sur les cas liés à l’école, selon la directrice Nicole Dupuis.