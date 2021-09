Audet & Knight investit 3 M$ pour agrandir ses installations à Rouyn-Noranda

De cette somme, deux millions de dollars serviront à l'agrandissement du siège social situé sur la rue Jacques-Bibeau, alors qu'un million sera consacré à l'aménagement d'un terrain industriel de 275 000 pieds carrés servant à l'entreposage de matériel.

Guylain Audet Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le directeur général et cofondateur de l'entreprise, Guylain Audet, soutient qu’un agrandissement du siège social était devenu nécessaire.

C’est un beau problème de manquer de place. On a fait un agrandissement l’an passé et les bureaux sont déjà complets. Cet agrandissement nous permet d’ajouter des bureaux administratifs, des salles de conférence, une salle d’entraînement et une aire ouverte destinée aux employés, pour leur bien-être , décrit-il.

Le directeur du développement des affaires et gestionnaire au sein de l’entreprise depuis 2009, Sylvain Dallaire, est fier de voir le fleuron rouynorandien croître dans la région.

On est des petits gars de la place. On vient d’ici, on a grandi ici, on veut rester ici. On a la chance d’être dans une région minière et les compétences de nos fournisseurs, établis dans la région, vont en conséquence , affirme M. Dallaire.

Les travaux d’agrandissement annoncés sont rendus possibles notamment grâce à une forte croissance qui a permis à Audet & Knight de doubler son chiffre d'affaires depuis la fusion avec le groupe montréalais Roxboro-Bauval, il y a deux ans.

David Théorêt Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le président-directeur général du groupe Roxboro-Bauval, David Théorêt, est déterminé à poursuivre la croissance de l’entreprise en sol rouynorandien.