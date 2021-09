Un bar de Regina dit non à la « masculinité toxique »

La gérante de l’établissement, Tracy Herauf, affirme avoir eu affaire à de nombreux clients indisciplinés au cours de ses 20 années d'expérience dans l'industrie de la restauration. Mais selon elle, la situation ne cesse d'empirer et elle veut mettre un terme aux remarques humiliantes dont elle et son personnel sont victimes.

Tracy Herauf ajoute que des incidents se produisent au moins deux fois par semaine. L'un d'entre eux est un bon exemple des comportements que les femmes doivent subir, dit-elle.

Elle raconte qu'elle donnait un coup de main à la serveuse qui était au bar, où trois hommes étaient assis. Deux d'entre eux avaient vidé leur verre. « La serveuse s’est approchée de trois clients et a demandé aux deux hommes dont les verres étaient vides s'ils voulaient autre chose, puis elle est revenue vers moi pour que je prépare leur commande. Quand elle a passé devant le troisième homme, il lui a crié : "Quel est le problème? Tu peux juste mémoriser deux commandes dans ton petit cerveau?" »

À la suite d’une autre journée stressante après un match de Roughriders, le copropriétaire du Lancaster Taphouse, Tim Rogers, a entendu d’autres témoignages similaires de la part de son personnel.

Le pire selon lui, c’est de voir la frustration sur le visage de ses employés alors que ceux-ci devraient être satisfaits en fin de journée .

Est-ce que ce ne sont qu’une poignée de personnes qui ont oublié comment socialiser après un an et demi? Est-ce que c'est une façon de sortir la frustration? Ça devenait de plus en plus fréquent et il était temps de faire quelque chose.

Une citation de :Tim Rogers, copropriétaire du Lancaster Taphouse de Regina