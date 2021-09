Le CP achètera Kansas City Southern pour 31 milliards $ US

KCSKansas City Southern avait déterminé dimanche que l'offre de CPCanadien Pacifique représentait une proposition supérieure à celle du Canadien National.

Le Canadien Pacifique a affirmé mercredi que la fusion créerait le premier réseau ferroviaire Canada–États-Unis–Mexique.

La fusion offrira aux clients du CPCanadien Pacifique et de KCSKansas City Southern un accès à un marché considérablement élargi, de nouvelles options de transport concurrentielles et soutiendra la croissance économique nord-américaine , a fait valoir le chef de la direction du CPCanadien Pacifique , Keith Creel, dans un communiqué.

Le CPCanadien Pacifique a indiqué que les clients ne subiraient pas de réduction du choix des chemins de fer à la suite de la transaction et s'est engagé à maintenir toutes les voies ferroviaires de fret existantes ouvertes à des conditions commercialement raisonnables .

Après l'obtention du feu vert réglementaire, M. Creel occupera le poste de chef de la direction de la société fusionnée, qui portera le nom de Canadien Pacifique Kansas City (CPKC).

Le siège social mondial du nouveau transporteur se trouvera à Calgary — où est actuellement établi le CPCanadien Pacifique — tandis que son siège social américain se trouvera à Kansas City, au Missouri. Le siège mexicain restera à Mexico et à Monterrey. Le siège social américain du Canadien Pacifique, à Minneapolis-St. Paul, restera une importante base d'exploitation de la société.

L'offre du CPCanadien Pacifique , qui comprend la prise en charge d'une dette de 3,8 milliards $ US, valorise KCSKansas City Southern à 300 $ US par action. Après la clôture par l'entremise d'une fiducie de vote, les actionnaires ordinaires de KCSKansas City Southern recevront 2,884 actions du Chemin de fer Canadien Pacifique et 90 $ US en espèces pour chaque action ordinaire de KCSKansas City Southern qu'ils détiennent. Les actionnaires privilégiés recevront 37,50 $ US en espèces pour chacun de leurs titres.

Le CPCanadien Pacifique a précisé que la transaction ferait croître ses profits dès la première année. Pour financer la contrepartie en actions de la fusion, il émettra 262 millions de nouvelles actions. La partie en espèces sera financée au moyen d'une combinaison de fonds en caisse et d'emprunts.

Le CNCanadien National , établi à Montréal, a subi un revers le mois dernier lorsque le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis lui a refusé le recours à une fiducie de vote pour sa propre offre sur KCSKansas City Southern , affirmant que ce serait mauvais pour la concurrence.

La fiducie aurait permis aux actionnaires de KCSKansas City Southern d'être payés avant que l'organisme de réglementation américain ait terminé son examen du projet de rachat.

Le CPCanadien Pacifique , dont la taille est plus petite et la présence aux États-Unis, plus limitée, a déjà reçu l'approbation du STBSurface Transportation Board pour une éventuelle fiducie de vote.