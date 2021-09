Une course encore très serrée s’annonce à Richmond Hill

Le candidat libéral Majid Jowhari sollicite un troisième mandat. En 2019, il avait récolté seulement 212 voix de plus que son rival conservateur, Costas Menegakis, qui avait été député de Richmond Hill de 2011 à 2015.

Je n’ai jamais vu une course aussi serrée et ça se sent. Une citation de :Kathy Mochnacki, résidente de Richmond Hill

Kathy Mochnacki souhaite que les enjeux de la circonscription, telle que la santé mentale et le coût de la vie, prennent plus de place dans le débat public que les attaques politiques. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

Des résidents signalent que de nombreuses pancartes électorales ont été jetées par terre ou endommagées. Des dépliants contenant des attaques ciblant le député sortant sont aussi distribués.

La Police régionale de York confirme que bon nombre d’affiches ont aussi été vandalisées dans les secteurs de Newmarket et Aurora, plus au nord, avec des graffitis à caractère haineux , selon la porte-parole Laura Nicolle. Ces circonscriptions sont aussi très chaudement disputées.

Ça m’enrage de voir des affiches détruites ou des campagnes négatives , s’exclame Mme Mochnacki, qui vit à Richmond Hill depuis 40 ans. Il y a tant d’enjeux importants à débattre et ce ne sont que des distractions.

Des dizaines de pancartes électorales ont été vandalisées à Richmond Hill au cours de la campagne, selon des résidents. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

Ivan Ho, un électeur toujours indécis, estime que ses concitoyens ont des priorités qui divergent. C’est très divisé. Les gens ont des points de vue très différents , dit-il.

Parmi les problèmes les plus souvent soulevés par les électeurs à qui nous avons parlé : le coût de la vie élevé, la crise du logement et la hausse du chômage dans la région. L’itinérance et la santé mentale ont aussi été mentionnées comme enjeux prioritaires.

Notre taux d’emploi a reculé parce que plusieurs personnes ont été licenciées. Mais les gens ont toujours des hypothèques et des factures à payer , affirme Martin Vincent, qui habite dans la région depuis une vingtaine d’années.

Certains vendent leur voiture. D’autres vendent leur maison, parce qu’ils ne peuvent plus se permettre de vivre ici , dit-il.

Le résident Martin Vincent a déjà voté par anticipation. La campagne électorale est plus difficile dans un contexte de pandémie, selon lui. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

Un microcosme du Canada

Le député sortant Majid Jowhari estime que Richmond Hill est un peu le microcosme de la lutte serrée qui semble se jouer au pays.

C’est une circonscription où ce sera toujours serré , affirme le candidat libéral, citant la grande diversité culturelle dans la région.

Les nerfs sont toujours au rendez-vous. Le jour où vous entrez en politique, c’est là , avoue M. Jowhari.

Le député sortant Majid Jowhari, qui se présente sous la bannière libérale, tente de convaincre les électeurs de lui confier un troisième mandat. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

En faisant du porte-à-porte, il doit souvent justifier la décision de son chef de déclencher une élection en pleine quatrième vague de COVID-19. Il rappelle les différents programmes offerts par le gouvernement de Justin Trudeau tout au long de la crise sanitaire.

Il n’est pas question ici d’essayer de remporter une majorité. L’essentiel, c’est qu’il nous faut de la certitude en ces temps incertains. Une citation de :Majid Jowhari, candidat libéral dans Richmond Hill

L’équipe du candidat conservateur Costas Menegakis a finalement refusé de nous accorder une entrevue, après des demandes répétées de Radio-Canada au cours des derniers jours.

Ils sont dans un comté serré à [quelques] jours du vote. Les candidats se concentrent à travailler sur le terrain , a répondu Axel Rioux, des communications du Parti conservateur du Canada.

Costas Menegakis, ex-député de Richmond Hill de 2011 à 2015, se présente de nouveau pour les conservateurs. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

De son côté, le candidat néo-démocrate Adam DeVita s'impatiente devant des dossiers qui traînent comme les frais de garde devenus inabordables et le prolongement de la ligne de métro qui relierait sa ville à Toronto.

On prétend que le marché va s’en occuper. Combien de décennies allons-nous devoir attendre? Une citation de :Adam DeVita, candidat néo-démocrate dans Richmond Hill

Il s’indigne que le gouvernement Trudeau n’ait pas honoré sa promesse de remplacer le système électoral actuel par un système de représentation proportionnelle. Selon lui, au moins un des dix députés de la région de York serait néo-démocrate avec un tel mode de scrutin.

Le candidat néo-démocrate dans Richmond Hill, Adam DeVita Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

Quel rôle jouera le Grand Toronto?

L'électorat du Grand Toronto n'est généralement pas marié à un parti plus qu'à un autre, contrairement à l'Atlantique et à certaines provinces de l'Ouest canadien.

Ça peut aller dans plusieurs sens. Ce n'est pas comme en Alberta, par exemple, où la plupart des sièges sont gagnés avant même qu'on commence la campagne électorale. Une citation de :Peter Graefe, professeur de science politique, Université McMaster

En 2015 et en 2019, les libéraux se sont emparés de la quasi-totalité des sièges du Grand Toronto. Selon le politologue, c'est généralement dans la couronne du 905 que des gouvernements sont faits ou défaits.

Pas surprenant donc de voir les chefs Justin Trudeau et Erin O’Toole s'arrêter à Richmond Hill et dans d'autres circonscriptions-clés de la banlieue torontoise tout au long de la campagne.

C’est un électorat particulier, explique M. Graefe. D'un côté, avec leurs grosses hypothèques, ils ne veulent pas devoir payer plus d'impôts et penchent vers le Parti conservateur, surtout un parti conservateur plus centriste. Ils penchent aussi vers les libéraux pour les services publics et les programmes gouvernementaux.

Selon lui, il y a un juste milieu entre les impôts et les services pour séduire les électeurs du Grand Toronto. C'est ce qu'on voit de nouveau durant cette campagne électorale , dit-il.

De son côté, le chef du NPD Jagmeet Singh est bien présent dans la circonscription de Davenport, à Toronto, où il espère gagner un siège. De récents sondages démontrent que la candidate néo-démocrate est pratiquement à égalité avec la députée libérale sortante.