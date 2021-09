Radio-Canada et APTN souligneront la Journée de la vérité et de la réconciliation

Une émission spéciale en l'honneur des survivants et survivantes des pensionnats pour Autochtones sera diffusée aux heures de grande écoute sur les ondes d'APTN et de Radio-Canada lors de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.

L'équipe de production affirme que l'émission d'une heure sans publicité, intitulée La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, présentera les histoires et les perspectives des peuples autochtones touchés par les tragédies du système des pensionnats au Canada.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) produit l'émission, en collaboration avec Insight Productions.

Le CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation demande aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits de partager des vidéos de leurs réunions familiales pour rendre hommage à leurs langues, à leurs cultures et à leur lien avec la terre en vue d'une éventuelle diffusion à l'émission ou publication sur le site web du CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation .

L'émission spéciale comprendra également des hommages musicaux et des cérémonies dans les communautés autochtones.

APTN proposera aussi une journée complète de programmation pour honorer le nouveau jour férié, également connu sous le nom de Journée du chandail orange, qui vise à refléter l'histoire tragique et l'héritage continu des pensionnats.

Une collection spécialement organisée, intitulée Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, sera également disponible sur APTN lumi, le service de diffusion en continu du réseau de télévision des peuples autochtones.