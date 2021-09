Passeport vaccinal : les bibliothèques viennent en aide aux Baie-Comois

Le personnel de la bibliothèque Alice-Lane a ainsi imprimé et plastifié environ 500 passeports vaccinaux, deux semaines après l’entrée en vigueur de la mesure gouvernementale.

On était tout équipé alors on a été en mesure d'offrir le service. L'équipe s'est mobilisée ici et les gens sont très contents. [...] On peut faciliter la vie des gens, et on est en mesure de le faire à un coût modique , explique Marie Amiot, responsable de la bibliothèque de Baie-Comeau.

Le service est offert au coût de 1 $, afin que tous puissent y avoir accès, explique Mme Amiot. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Un coup de main « technologique »

Plusieurs personnes âgées n'ont parfois pas de connexion à internet ou pas de téléphone intelligent, ou les deux.

Elles constituent par ailleurs la majorité des quelque 500 personnes qui ont fait imprimer leur passeport vaccinal à la bibliothèque, d’après les données de section Côte-Nord de la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ).

Les personnes âgées ont souvent de vieux téléphones. Ce n'est pas comme les jeunes qui sautent sur les nouvelles technologies. Nous sommes moins habitués à changer de téléphone, on garde nos vieilles affaires , explique Toussaint Richard, président de la FADOQFédération de l’âge d’or du Québec Côte-Nord.

La version papier des codes QR est plus facile à utiliser pour certaines personnes âgées d'après la FADOQ (archives). Photo : Radio-Canada

Ce dernier invite les personnes âgées à se tourner aussi vers les centres d’action bénévole de la région pour obtenir de l'aide avec le passeport vaccinal si elles en ont besoin.

D'après les informations de Camille Lacroix