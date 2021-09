Élections Canada : « Assez d’employés pour gérer une élection, mais... »

C'est ce que dévoile Réjean Grenier, conseiller régional relations médias pour l'Ontario pour Élections Canada. Il affirme que l’organisme n’avait atteint que 78 % de son objectif en matière de personnel, mardi.

Présentement, on a assez d’employés pour gérer une élection, mais on en aimerait beaucoup plus.

