Saisie de drogue et d’armes à feu d’une valeur de plus de 1,5 M$ à Winnipeg

Le Service de police de Winnipeg annonce avoir fait la saisie de drogues illicites d’une valeur de plus de 1,5 million de dollars, de nombreuses armes à feu, de munitions et de 150 000 $ en argent comptant.

Le 19 août, les policiers ont effectué trois mandats de perquisition dans une résidence du boulevard Provencher dans le quartier de Saint-Boniface, dans une résidence de la promenade Dalhousie et dans un hôtel du chemin Pembina.

De la cocaïne, des méthamphétamines, du Xanax et du fentanyl ont entre autres été saisis en plus d’une douzaine d’armes à feu, de munitions et de grenades fumigènes.

Selon la Police de Winnipeg, ce matériel était destiné au trafic. La police dit continuer son enquête pour en savoir davantage sur la provenance des armes à feu.

Plus de 100 accusations ont été portées contre quatre personnes.

Deux hommes de 36 et 35 ans ainsi que deux femmes de 26 et 31 ans de Winnipeg ont été accusés.

L'enquête menant à cette perquisition avait débuté en août 2020, suite à un signalement provenant des réseaux sociaux.