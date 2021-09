Simone est assise, de Jancimon Reid, finaliste du Prix du récit 2021

Jancimon Reid habite Québec, où il a passé la plus grande partie de son enfance. D’abord journaliste, puis rédacteur et aujourd'hui réalisateur, il est finaliste pour une deuxième fois aux Prix de la création. « Découvrir que des gens étaient payés pour imaginer des histoires et observer la vie autour d’eux a été une révélation. »

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

SIMONE EST ASSISE

C’est un de ces jours d’automne qui se déguisent en été. Un jour chaud de fin septembre qui succède à une nuit fraîche durant laquelle les courants d’air s’infiltrent par les fenêtres pour taquiner les parcelles de peau négligées par les couvertures. Assez pour qu’au petit matin, un octogénaire frileux enfile ses pantoufles, mû par une résolution : c’est aujourd’hui qu’on pose les châssis doubles.

La sonnerie du téléphone me tire du sommeil. La veille, j’ai été réquisitionné pour tondre le jonc de pelouse enclavant la maison. Une tâche imprévue s’ajoute à ma prestation de services. Et non la moindre. La pose et l’enlèvement des châssis doubles s’accompagnent d’un montant forfaitaire non négligeable. Je ne crache pas sur l’occasion d’engraisser mon cochon. Surtout quand l’employeur s’appelle grand-papa Paul et qu’il fournit le dîner au restaurant, les pauses May-West-verre-de-lait-froid-sur-la-galerie et, en prime, du placotage dans le dos des deux religieuses.

Je chevauche mon douze vitesses, mouline une demi-heure jusqu’à Loretteville et me fais accueillir en demi-dieu par grand-maman Simone et ses deux sœurs sœurs.

— Dis-moi pas que t’es venu en bécique?

— Oui, il fait beau aujourd’hui.

— J’en reviens pas. Partir de Charlesbourg en bécique. Pour venir travailler en plus.

J’adore ce sentiment d’héroïsme. Pourtant, je sais que Simone a déjà été jeune et à quel point elle a mangé son pain plus noir que le mien.

Sur le coin de la table, les trois sœurs jouent au golf en priant le Bon Dieu de leur donner des bonnes cartes.

— Viens me donner mon bec.

Aussi loin que je me souvienne, grand-maman Simone est assise. Toujours assise. Sur ses kilos en trop. Comme si les souvenirs avaient effacé ses déplacements laborieux et n’avaient retenu que les moments stationnaires. La chaise de cuisine, le fauteuil berçant du salon, le siège de la voiture, la banquette du restaurant, le banc d’église et plus tard le fauteuil roulant : tous nouent une liaison intime avec l’arrière-train de Simone.

Pour un bec, il faut donc courber l’échine à hauteur de Simone.

Et comme c’est un de ces jours où la salle à manger est sous l’occupation des servantes du Seigneur, les religieuses aussi réclament leur dû.

Chacune a sa manière bien à elle d’embrasser les petits-fils. Le rituel forcé commence par Marguerite, la championne toutes catégories du bec mouillé. Sauf qu’ici la définition du mot bec est élastique. Si le terme évoque généralement la réunion des deux lèvres, avec Marguerite le rétrécissement n’opère pas de façon optimale. La joue droite se fait littéralement éclabousser par une ventouse qui rappelle le travail du poisson nettoyeur. Et le supplice s’étale aux deux joues. Heureusement l’opération ne dure pas très longtemps et un mouvement discret du revers de la manche se charge de tout éponger.

Alexandra, elle, cultive une autre spécialité. Si elle a les becs secs, en revanche elle excelle dans la technique de l’étau. Ses petits bras frêles dissimulent la force insoupçonnée d’un rapace. Lorsque les serres se referment autour du buste, il ne reste plus qu’à attendre l’épuisement des nerfs. Ce qui finit par arriver au bout de longues secondes. Mais comme le boa constricteur, la courte pause prépare la deuxième phase d’étranglement. Quand on croit tout perdu, on émerge enfin d’un no man’s land, quelque part entre les limbes et l’inconscient, et on renaît dans ce monde en goûtant l’air avec l’appétit d’un scaphandrier.

Après cet interlude exténuant, la partie de golf reprend. C’est pas croyable, des cartes mauvaises de même…

Une des sœurs, la tête penchée sous la table la table pour y récupérer une carte fugitive, effleure par mégarde le genou de Simone. Aussitôt, un Aïe coco! rugit dans l’enceinte. C’est l’étrange locution que Simone a adoptée pour souligner le moindre effet de surprise : un bruit, un coup de vent qui soulève le coin du rideau, des coups frappés à la porte... Les sursauts sont fréquents dans la maison de la rue des Érables. Paul arrive sur ces entrefaites, les sourcils en accents circonflexes. — Simone, es-tu correcte?

Les trois sœurs ricanent comme des enfants surpris à jouer un jeu défendu.

— C’est Marguerite qui s’est pognée la main dans ma robe! Regarde qui qui est là.

Paul tourne la tête dans ma direction et un sourire illumine son visage. On échange la poignée de main usuelle. Entre hommes, l’affection et la joie de se revoir s’expriment sans échange de fluides.

— Me semble t’as encore grandi.

— Ça se peut.

— T’es-tu prêt à commencer?

— Toujours.

La pose des châssis doubles est un art depuis longtemps oublié. Un des deux ouvriers travaille de l’intérieur pendant que le plus jeune des deux reste dehors à l’affût. Au début, les deux communiquent avec des phrases courtes échangées à travers la vitre jusqu’à ce que l’ouverture du cadre permette aux voix de circuler librement. Lorsque le châssis d’hiver se superpose au châssis permanent, la suite des travaux impose un échange par gestes. Et ainsi se répète l’opération, fenêtre après fenêtre.

La tâche s’interrompt toutes les trente minutes. Un index levé à mon intention à travers le carreau de verre marque l’arrêt du jeu. Une bonne partie de la matinée, Paul a pour mission d’escorter Simone à la toilette durant ce qu’elle surnomme l’heure de ma crotte . Doux euphémisme pour évoquer les trois heures de transit qui mobilisent chaque matin le couple d’octogénaires. Heure du décollage : sept heures. Atterrissage prévu : dix heures. Le tout ponctué de nombreuses escales. Autant dire que Simone a la crotte capricieuse ou l’évacuation intermittente. Dès que le signal est lancé : Paul! , l’intimé abandonne son poste, séance tenante, pour rejoindre sa reine assise sur le trône de fer. Comme tout bon monarque attaché à son siège, Simone ne parvient pas à le quitter facilement. Dans son cas, c’est l’obésité qui l’accroche au pouvoir. Tant et si bien que son complice de la vidange se tient proche de la salle de bains, attendant l’interjection qui l’autorise à détrôner la souveraine : Paul, j’ai fini! Comme dans toute grande révolution, Paul achève le travail en abaissant la guillotine sur le châssis entrouvert pour l’aération.

Quand la dernière crotte disparaît dans les tubulures, Simone a le terrain libre pour faire des plans. Assise dans sa chaise de cuisine, elle décide que le pèlerinage se fera aujourd’hui au McDonald’s. Les choix oscillent généralement entre le Marie-Antoinette, le Coq Rôti et le chef-lieu du Max-Poulet, burger débaptisé qui illustre l’ampleur de l’estime que lui voue Simone. Le programme réjouit la maisonnée. Du coup, il sonne la fin du chantier, car les préparatifs de l’escapade monopolisent toute l’attention de Paul.

J’en profite pour tondre un segment de pelouse. Simone est assise sur son lit. Paul l'aide à enfiler la robe fleurie du mercredi, les éternels collants couleur peau et les souliers à bouts ronds. Pendant que Simone ajoute du relief à ses paupières et de la couleur à ses joues, Paul boutonne pantalons gris et chemise assortie en déployant de périlleux efforts de souplesse. T’es-tu prêt, Paul? Y’est déjà onze heures.

Sur la galerie, les deux religieuses interrogent le ciel. On dirait que le soleil se cache.

Simone est assise sur le siège avant de l’Aries K, resplendissante et fière comme la star du boulevard l’Ormière qu’elle incarne le midi. À l’arrière, je me blottis sur la butte rembourrée, coincé entre Bec-Sec et Bec-Mouillé.

Simone piaffe d’impatience.

— Ben voyons. Qu’est-ce qu’il fait, donc?

— J’vais aller voir, grand-maman.

— Hé qu’y est fin!

Avec l’aide du Bon Dieu, Alexandra-la-plus-flexible-des-deux-nonnes s’extirpe de l’habitacle et me restitue une liberté provisoire.

Dans la maison, j’entends des pas intermittents. Et le tic-tac du cadran à aiguilles. Les pas reprennent dans la salle de bains. Paul donne un tour forcé de manivelle aux robinets de l’évier et inspecte le verrou de la fenêtre. Il répète le même manège dans la cuisine. Il vérifie doublement les châssis doubles, au cas où une fente oubliée deviendrait une invitation. Il termine sa tournée de chacune des fenêtres et des robinets, du sous-sol au rez-de-chaussée, à l’affût de la moindre irrégularité. J’assiste en silence à la lubie de mon grand-père à une époque où l’anxiété généralisée et le trouble obsessionnel-compulsif n’ont pas encore de vocabulaire dans la vie courante. Dans cette période de flottement névrotique, Paul fusionne avec sa maison. Tic-tac-TOC. Lui, il est le TOC qui garantit l’intégrité de la bâtisse.

La voiture recule enfin. Lentement, très lentement dans l’allée. Paul redoute le point de rencontre entre la fin de l’allée et la bordure de rue. C’est là qu’une haie de cotoneaster obstrue la vue du côté ouest. Un autre obstacle ajoute à son appréhension : comme il a le cou raide comme une poivrière, les mouvements giratoires de gauche à droite prennent une éternité à s’accomplir. Si bien qu’un contrôle de l’achalandage du côté gauche devient vite obsolète dès lors que s’y ajoute le temps de rotation pris par le cou pour terminer son mouvement à droite. En pareil cas, un autre tour de cou s’impose et livre les passagers à un nouveau délai à haut risque. Une situation qui allait provoquer, quelques années plus tard, une collision mettant abruptement fin à son autonomie de conduite.

Mais comme c’est un de ces jours où les rues sont peu passantes, la voiture rejoint le réseau routier et atteint sa destination dans un cortège d’incantations adressées au Saint-Protecteur.

Paul, prends-moi comme d’habitude. Une phrase qui engage le traditionnel Max-Poulet. Simone est assise sur la banquette de plastique jaune. Elle commente la faune qui déambule devant ses yeux avides de socialisation. Le repas est ponctué de sourires adressés au poupon de la table voisine. Quand l’heure de pointe s’étiole, il faut que Paul insiste pour que sa dame quitte son siège. Vivant chaque festin comme le dernier, Simone termine son repas assise dans la voiture en sculptant à la cuiller dans un cône de lait glacé qui, d’après son analyse, convient mieux aux diabétiques que la crème glacée.

Simone est assise au salon. L’aiguille de la seringue approche de sa cuisse en vacillant. Comment peut-elle placer toute sa confiance dans la main hésitante d’un mari parkinsonien? Malgré l’orbite hasardeuse qui se trace dans l’air, le fin bout de l’aiguille rejoint enfin sa cible, perce la chair et expulse l’insuline. Aïe coco!

Simone est assise autour de la table à cartes avec les deux sœurs. Paul hoche la tête. Bonyeu de bonyeu. J’ai jamais vu du monde autant aimer ça jouer aux cartes. C’t’une vraie maladie. Les travaux ont repris, cette fois sans intermèdes pour impératifs d’éjection. Nous terminons la ronde des châssis doubles. Je rase ensuite le dernier toupet de pelouse, une boule de Big-Mac sur l’estomac.

C’est un de ces jours où l’expérience humaine prend le dessus sur le labeur.

Nous rangeons la tondeuse dans la remise envahie par les perce-oreilles et les zargnés. C’est le seul mot que l’esprit troublé de Paul arrive à prononcer pour évoquer ces bestioles à huit pattes sorties de l’Enfer. Soixante-dix ans plus tôt, lors d’une sieste inoubliable, une araignée baladeuse avait élu domicile dans un de ses conduits auditifs, mésaventure qui lui avait insufflé la peur éternelle des arachnides.

En guise de consolation, la journée se termine entre hommes sur la galerie pendant qu’une gorgée de lait froid enveloppe nos bouchées de May West.

Simone est assise au salon. Avec les bonnes sœurs, elle commente la frimousse des jeunes candidats qui se succèdent à l’École des fans.

Dernière ronde de becs : détrempé, agonisant et accroupi. Poignée de main d’usage.

Je réenfourche mon vélo et pédale les treize kilomètres qui me séparent de la maison, une poche de manteau plus lourde de vingt-cinq piastres.

C’est un jour unique. Un de ces jours que l’imagination fabrique en combinant les généreux souvenirs d’une époque.

Aujourd’hui, c’est devenu le jour comme tous les autres.

Découvrez les autres finalistes du Prix du récit Radio-Canada 2021 Luba Markovskaia pour Le rideau de fer

pour Le rideau de fer Francis Ouellette pour La ballade de Ti-Crisse

pour La ballade de Ti-Crisse Francis Paradis pour Cimetière-jardin

pour Cimetière-jardin Catherine Perreault pour Maelström

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles (fictions) et poèmes inédits soumis au concours.

Vous aussi, vous écrivez? Participez à nos prix de création!