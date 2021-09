Dans les coulisses du nouveau livre audio Ce qu’on respire sur Tatouine

Le roman Ce qu’on respire sur Tatouine, ovni littéraire du poète et écrivain Jean-Christophe Réhel, sort ce mercredi en version audio, disponible sur l’application OHdio . Suivie par des caméras, Eugénie Lépine-Blondeau a rencontré Marc-André Grondin et Catherine Brunet, interprètes des personnages principaux du roman, pendant l’enregistrement du balado.

Dans les coulisses de Ce qu’on respire sur Tatouine

Publié en 2018, le premier roman du jeune auteur a déjà été adapté à l'écran par le Théâtre Trident au printemps dernier. Il peut maintenant compter sur une version audio narrée par un large éventail d’interprètes, dont Marc-André Grondin, Catherine Brunet, Marianne Fortier, Gaston Lepage, Michèle Deslauriers ou encore Sarah-Jeanne Labrosse.

À mi-chemin entre radio-théâtre et livre audio, le balado est une véritable immersion dans l’univers de Réhel, appuyée par une conception sonore détaillée. C’est vraiment comme si tu écoutais un film les yeux fermés , explique Catherine Brunet dans la vidéo racontant les coulisses de la naissance de cette adaptation audio.

La poésie du banal

Dans le livre, l’alter ego de Réhel raconte le quotidien banal d’un homme atteint d’une maladie pulmonaire qui habite dans un sous-sol de Repentigny. Entre ses visites à l’hôpital et au Super C où il travaille, il cherche à fuir la maladie, la solitude et la pauvreté dans un imaginaire inspiré de l’univers de Star Wars.

L’auteur du roman, lui-même atteint de fibrose kystique, y aborde sa maladie avec dérision et sans apitoiement.

Son œuvre me rappelle beaucoup ce que j’aime appeler la poésie du rien , affirme Marc-André Grondin, qui interprète le narrateur du roman. C’est prendre notre vie à nous, bien normale, mais avec un oeil d’observation bien poétique, qui fait ressortir la beauté du boulevard Brien à Repentigny.

Un défi de montage et de réalisation

Jocelyn Lebeau, réalisateur du balado, avoue que la conception d’un tel projet est très complexe et prend du temps. Tout est enregistré séparément. On a enregistré les scènes d’action entre acteurs, c’est une chose. On a les narrations du personnage principal, c’est une autre chose. On a enregistré les bruits, les ambiances, les musiques, c’est une autre affaire , explique-t-il.

Le but c’est d’avoir toutes les pièces du casse-tête. Il doit y avoir à peu près 100 000 pièces pour que ce soit le mieux possible pour les oreilles.

Selon Catherine Brunet, le format livre audio est idéal pour raconter Ce qu’on respire sur Tatouine, parce que ça garde la poésie de tout ce que Jean-Christophe a écrit, en le dynamisant un peu et en créant vraiment une histoire .

D'autres nouveautés sur OHdio

Plusieurs autres nouveautés ont été annoncées pour l'automne sur OHdio, à commencer par la troisième saison de L'ombre du doute. Le balado d'enquête policière de Stéphane Berthomet revient sur la disparition de plusieurs enfants, dont celle de Sébastien Métivier, 8 ans, et de Wilton Lubin, 12 ans, en novembre 1984 à Montréal.

Forte de ses huit voyages en Afghanistan, la journaliste Michèle Ouellet propose le balado Interprètes afghans : partir ou mourir, qui se penche sur l'embauche d'interprètes par l'armée canadienne en Afghanistan. Il s'agit d'un sujet brûlant d'actualité avec le retrait des forces armées américaines du pays au mois d'août.

Dans Isabelle Racicot rencontre..., l'animatrice part à la rencontre de personnalités québécoises qui ont toutes une chose en commun : la diversité au sens large. Elle s'entretient notamment avec l'humoriste Rachid Badouri, la chanteuse Dominique Fils-Aimé et Aldo Bensadoun, fondateur de l'entreprise Aldo.

Autres nouveautés : les deuxièmes saisons de Dérives, au sujet du breuvage hallucinogène ayahuasca et de Convictions sur le mouvement QAnon, ainsi que Parler mal : le balado, sur les préjugés qu’on entretient à l’égard de la langue.

Le 5 octobre, le public pourra découvrir le balado Relation toxique : portraits d'une dépendance, qui s'intéresse aux dépendances comme celles aux jeux vidéo, à l'alcool ou à la drogue.

Du côté des livres audio, Ayiti, écrit par l'Américaine Roxane Gay et notamment narré par Fayolle Jean Sr, Marie- Didier Lucien et Garihanna Jean-Louis, peut déjà être écouté sur OHdio.

La pièce Straight Jacket Winter, de Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis à partir d'un livre de Réjean Ducharme, est également disponible en version radio-théâtre.