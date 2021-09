Menace de grève dans les CPE de l’Outaouais

Les membres du Syndicat des travailleurs(euses) en centre de la petite enfance de l’Outaouais affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (STCPEO – CSN) ont voté le 9 septembre.

Les moyens de pression seront utilisés cet automne, au moment jugé opportun.

Les employés membres du syndicat des travailleurs en centre de la petite enfance de l'Outaouais, affilié à la CSNConfédération des syndicats nationaux , sont sans contrat de travail depuis 18 mois.

Les travailleurs des CPECentre de la petite enfance affirment que la dernière offre monétaire du gouvernement est insuffisante. Ils estiment que rien n'est fait pour sauver le réseau et empêcher les employés de quitter la profession.

Ils revendiquent entre autres, une augmentation salariale équitable pour tous les titres d’emploi. Selon le syndicat, une technicienne en service de garde scolaire, par exemple, gagnait 29,05 $ l’heure au maximum de l’échelle (avant la négociation du secteur public) contre 25,15 $ pour une éducatrice en CPECentre de la petite enfance alors qu’elles ont la même formation collégiale .

Les syndiqués exigent également des moyens pour donner de meilleurs services aux enfants, dont ceux à besoins particuliers .

Nous avons été extrêmement déçues des offres du gouvernement. Le gouvernement propose une augmentation allant jusqu’à 12 % pour les éducatrices qualifiées uniquement, alors qu’elle fond considérablement pour les autres titres d’emploi, tout aussi indispensables pour les enfants et leurs parents , écrit Najoua Zitouni, vice-présidente à la négociation et agente de griefs du STCPEOSyndicat des travailleurs en centre de la petite enfance de l’Outaouais – CSNConfédération des syndicats nationaux par voie de communiqué.

Avec ce qui est sur la table, les travailleuses de la région membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN), qui éduquent et accompagnent nos tout-petits jour après jour, seront encore plus motivées d’exercer dès l’automne leur mandat de grève , soutient aussi par écrit, Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPECentre de la petite enfance à la FSSSFédération de la santé et des services sociaux - CSNConfédération des syndicats nationaux .