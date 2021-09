Visite éclair d’Erin O’Toole à Jonquière

Accompagné des trois candidats de son parti dans la région, il s’est adressé aux médias dans les locaux de la Légion royale canadienne dans le secteur d’Arvida.

Il a d’abord tenu à préciser son Plan de rétablissement pour le Canada qui vise à relancer le pays économiquement. Il a aussi réitéré les engagements contenus dans son contrat avec les Québécois, notamment l’augmentation des pouvoirs du Québec en immigration et la protection de la langue française.

Erin O’Toole a de nouveau reproché à Justin Trudeau d'avoir déclenché une élection en pleine pandémie. Selon le chef conservateur, le coût de cette élection s’élèvera à 600 millions de dollars, ce qui en fera la plus chère de l'histoire du pays.

Questionné sur sa visite éclair dans Jonquière, actuellement détenu par les bloquistes, Erin O'Toole a reproché aux députés du Bloc de s'opposer systématiquement aux grands projets créateurs d'emplois dans la région. Il en a profité pour mettre de l’avant la candidate conservatrice de cette circonscription.

On a une candidate extraordinaire et expérimentée avec Louise Gravel et on va agir pour les régions.

Une citation de :Erin O'Toole, chef du PCC