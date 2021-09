Un nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent enregistre un nouveau cas de COVID-19 sur son territoire. En revanche, il en retire deux de son bilan.

Le nouveau cas du jour a été répertorié dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia. Quant aux deux cas retirés, ils sont respectivement déclassés dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska et de Rimouski-Neigette.

C'est donc dire que 4050 bas-laurentiens ont reçu un diagnostic positif au dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

3988 résidents sont toutefois considérés comme étant guéris. 9 cas sont actifs. On compte toujours un total 53 décès causés par la COVID-19 dans la région.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 682 (-1)

Rivière-du-Loup : 1360

Témiscouata : 399

Les Basques : 219

Rimouski-Neigette: 842 (-1)

La Mitis : 188

La Matanie : 258

La Matapédia : 100 (+1)

Indéterminés : 2

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

85 % des Bas-Laurentiens sont maintenant pleinement vaccinés, selon le ministère de la Santé, pour un total de 306 550 doses de vaccin.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À l'échelle québécoise, on compte 785 nouveaux cas de COVID-19 et un décès de plus.