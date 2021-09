Le rideau de fer, de Luba Markovskaia, finaliste du Prix du récit 2021

Luba Markovskaia est traductrice et réviseure dans le milieu de l’édition et de la culture. Elle a immigré au Québec à l’âge de 5 ans, et ce n'est que récemment qu'elle écrit des textes plus personnels, après avoir écrit un mémoire, une thèse, des articles universitaires et des critiques littéraires.

LE RIDEAU DE FER

Quelques années après l’effondrement de l’Union soviétique, ma famille et moi avons immigré à Montréal. Mes grands-parents maternels et paternels nous ayant suivis de peu, ils se sont installés à quelques coins de rue de distance, dans le quartier Côte-des-Neiges. C’est entre ces deux appartements que j’ai passé toutes les fins de semaine de mon enfance. Suivant un horaire alternant et rigoureusement négocié, je passais à pied d’un logement à l’autre, d’abord accompagnée jusqu’au pas de la porte, plus tard seule. Les deux couples, qui ne se parlaient jamais, se contentant de prendre froidement des nouvelles les uns des autres à mon arrivée, étaient aux antipodes – à tel point qu’en traversant les quelques coins de rue qui les séparaient, il me semblait que je franchissais un rideau de fer.

*

Dans leur trois et demie de la rue Édouard-Montpetit, mes grands-parents paternels faisaient chambre à part. Ma grand-mère occupait la chambre fermée; mon grand-père, lui, régnait dans le salon. Un lourd rideau de velours séparait son antre du reste du monde. Ils vivaient des vies parallèles, comme des ombres qui se croisent par habitude, dans l’indifférence. Lors de mes visites, je restais dans la chambre à coucher, où je dessinais et lisais. Parfois, dedouchka me sommait de venir le trouver dans son repaire pour me montrer quelque chose. C’est ma grand-mère qui me transmettait le message en passant sa tête par la porte. Un peu craintive, je pénétrais de l’autre côté du rideau et, accueillie par une odeur que je reconnais aujourd’hui comme un mélange de tabac blond et d’ambre gris, puis par la masse imposante de mon grand-père trônant dans la pénombre, je prenais place dans le fauteuil vide à ses côtés.

La plupart du temps, il voulait que je voie l’une des trois choses qu’on diffusait à la télé : un documentaire animalier, un spectacle de ballet ou un match de boxe, dont il m’expliquait avec enthousiasme les enjeux et l’élégance. Parfois, c’était un morceau de musique classique qu’il dirigeait dans les airs avec un bâton imaginaire en faisant des pam-pam-pam. D’autres fois, il me tendait un livre à lire : les aventures de Till l’Espiègle, dont les horribles bûchers m’ont longtemps hantée, les histoires drolatiques de Gerald Durrell ou les nouvelles déchirantes de O’Henry. Après un certain temps, il me relâchait, et je retournais dans la chambre, un peu soulagée. C’étaient des moments privilégiés, ces incursions dans son monde, mais tendus; je devais être à la hauteur de ce à quoi il m’initiait.

*

Chez mes grands-parents maternels, avenue Isabella, l’atmosphère était moins pesante, mais le programme était réglé au quart de tour. Je regardais des films soviétiques et je suivais, dans des manuels commandés dans une librairie russe du boulevard Décarie, le cursus d’histoire que ma grand-mère, ancienne institutrice, avait proposé à ses élèves. Pendant les repas, nos discussions étaient ponctuées de consultations de l’épaisse encyclopédie soviétique, réparée plusieurs fois avec du ruban adhésif. Parfois, un trou béant – irréparable, celui-là – apparaissait dans l’ouvrage et nous laissait tous les trois un peu gênés. Tiens, un autre compositeur, un autre auteur passés sous silence, qui semblaient n’avoir jamais existé, victimes de la censure du régime.

Dedoulia, c’était tout le contraire de mon autre aïeul, dedouchka. Ce sont deux variations du mot grand-papa qu’on a employées depuis ma naissance pour distinguer les grands-pères maternel et paternel. Dedoulia était un homme doux et bienveillant qui pouvait tout construire et tout réparer. Il avait inventé un appareil pour cueillir les bleuets, l’été, à la datcha : une sorte de râteau à deux mâchoires qui permettait de ramasser des dizaines de baies à la fois, sans arracher les feuilles ni abîmer les buissons. On lui apportait tout – un soulier au talon arraché, un collier brisé avec les perles cueillies dans les fentes du parquet... Il prenait l’objet, l’examinait avec le plus grand sérieux, et s’asseyait des heures ou des jours durant s’il le fallait, avec une attention absolue pour la nouvelle tâche qui l’absorbait tout entier.

À chacun de ses anniversaires de mariage, mon grand-père se levait et retraçait, la voix chevrotante, sa rencontre avec son épouse. Il racontait qu’il était en première année du primaire quand on avait fait entrer une nouvelle petite fille dans la classe, que le siège de Leningrad les avait séparés peu de temps après, qu’il était devenu ingénieur de la marine et que, rentré de permission, en traversant un pont à Pouchkine, il avait instantanément reconnu ma grand-mère. Dans ma famille, ce pont est un lieu de pèlerinage. J’ai une photo de moi prise à cet endroit, en banlieue de Saint-Pétersbourg. Nous célébrons le Jour de la Rencontre au même titre que le Jour de la Victoire.

*

Si les tête-à-tête avec dedouchka dans le salon feutré m’intimidaient, j’aimais en revanche m’installer devant lui dans la cuisine et le regarder préparer les repas. Il le faisait avec une concentration et une lenteur envoûtantes. Je le regardais hacher lentement et de façon rythmée, suivant la cadence de son souffle audible, une grande botte d’aneth avec un couteau de chef qui me paraissait immense. Puis, sous mes yeux fascinés, il essuyait longuement de son doigt potelé les brins collés sur chaque côté de la lame, dans un mouvement qui me semblait à la fois élégant et dangereux.

Sous l’Union soviétique, le temps passé à cuisiner était souvent perçu comme du temps perdu, du labeur gaspillé dans une occupation futile et, dans les mots de Lénine lui-même, barbare . La recherche des goûts fins se butait aux disettes et au manque de diversité dans les marchés, et témoignait d’un désir de luxe qui avait des relents de bourgeoisie. Les cuisines partagées des appartements communaux n’étaient d’ailleurs pas forcément propices à la confection de plats élaborés. Ma mère et mes grand-mères détestaient toutes les trois cuisiner. Le four a toujours été, chez elles, le lieu où l’on rangeait les casseroles et les chaudrons servant à faire bouillir les viandes et les légumes, et il ne leur serait pas venu à l’idée de s’en servir pour autre chose. Lorsqu’elles s’affairaient dans la cuisine, c’était dans un branle-bas irrité et nerveux, à des lieues des gestes lents et mesurés de mon grand-père. En plus d’aimer faire bonne chère, dedouchka savait exactement où se procurer tout ce qu’il lui fallait pour concocter ses repas – c’était un as du marché noir. À lui seul, il avait préparé le festin pour le mariage de mes parents, une grande tablée qui débordait de plats, si je me fie à l’unique photo en noir et blanc qui en témoigne.

S’il n’y avait presque pas de photos chez mes grands-parents paternels, je me souviens très bien de celle qui était accrochée au mur du salon. On y voyait mon grand-père, beaucoup plus jeune que je ne l’avais connu, affalé sur un sofa, le sourire narquois. À l’avant-plan, une lionne est allongée sur le tapis et regarde la caméra. À côté de cette photo se trouvait le croquis d’un costumier. Ces images représentaient deux grands pans de sa vie : il avait été administrateur d’un zoo, puis d’un ballet sur glace, après avoir été artiste, mot qu’on emploie en russe pour désigner les comédiens de la scène. L’un des rares Soviétiques à avoir traversé le rideau de fer, il s’était rendu en Asie en tournée avec sa troupe – au Japon, en Corée et en Chine. Il avait des amis de partout dans le monde, dont un grand Noir élégant du nom d’Abel qui venait lui rendre visite tard le soir et avec qui il parlait à voix basse pendant de longues heures, des rencontres nocturnes dont l’exotisme me fascinait. Mon grand-père était un virulent anticommuniste. Un jour, il m’a dit que ses parents avaient été exécutés sous Staline et qu’on lui aurait lancé : Quand on coupe la forêt, les copeaux volent.

*

Sur une tablette de ma bibliothèque, j’ai exposé le vieil appareil photo Zenit de mon grand-père maternel. C’est un engin indestructible rangé dans un énorme étui en cuir noir. Le métal est froid et lourd entre les mains, le cuir sent le passage du temps et les contrôles résonnent avec des claquements mécaniques. Dedoulia a utilisé cet appareil pour documenter la vie de ma famille pendant des décennies. Il installait une chambre noire provisoire dans la salle de bains et s’y enfermait des heures durant pour développer ses tirages à la lueur d’une ampoule rouge. Il était interdit d’ouvrir la porte, au risque de faire disparaître toutes les images imprimées sur la poussière d’argent, que mon grand-père développait et retouchait.

Le terme retoucher, en russe, est directement calqué sur le mot français, sans doute en hommage aux frères Daguerre. Mais s’il est prosaïque à vos oreilles, il a une résonance savante, voire ésotérique une fois transposé en russe, puisqu’il est réservé exclusivement à l’alchimie de la manipulation d’images. De plus, il est intransitif : « Dedoulia retouche, n’ouvre pas la porte. » Et il fallait retoucher beaucoup : ma grand-mère ne s’aimait pas sur la plupart des photos, et son mari, qui s’est dévoué toute sa vie à combler le moindre de ses désirs, pouvait passer des heures à régler la luminosité et à répandre de l’encre beige avec un minuscule pinceau pour qu’elle apparaisse sous son meilleur jour.

Mon activité préférée, avenue Isabella, était de m’asseoir sur le divan avec une pile d’albums photos à mes côtés et de les examiner un par un. Les plus anciens étaient en cuir, avec des pages cartonnées et des photos jaunies aux teintes sépia dont les coins s’inséraient dans des entailles faites dans le papier. Il fallait soulever délicatement une fine feuille transparente pour retirer une photo afin de vérifier la date inscrite sur le dos, ce que faisait parfois ma grand-mère, assise auprès de moi pour commenter. Les plus récents étaient modernes et en plastique, tout aussi soigneusement étiquetés, avec des photos en couleur, puis des impressions numériques qu’elle exigeait sans cesse de nous, pour l’album .

Une photo en particulier me revient à l’esprit, qui illustre à merveille le couple que formaient mes grands-parents. Ils sont dans l’une de leurs nombreuses expéditions en nature dans une petite république qu’ils considèrent comme une de leurs régions. Ils voguent dans un canot fabriqué par mon grand-père, qui rame. On ne le voit pas, mais ses deux pagaies sont posées devant lui au premier plan. Ma grand-mère se prélasse sur des coussins, à l’ombre d’un auvent que son mari a conçu pour la protéger du soleil et sur lequel flottent des étoffes qui lui donnent des airs de princesse des Mille et une nuits. Ils sont jeunes, beaux, et malgré le rideau de fer, ils ont l’impression que le monde leur appartient. L’Union est grande, riche, diversifiée, on peut y voyager sans relâche, et partout on est accueilli avec des sourires. Ils bâtissent un monde nouveau, basé sur des valeurs de travail et de don de soi. Plus tard, si ma grand-mère a fini par comprendre que leurs idéaux étaient loin d’être partagés par tous, dedoulia a toujours refusé de voir la corruption, le mensonge, le génocide. Il a persisté, jusqu’à la fin de ses jours, à croire au meilleur des mondes possibles.

*

C’est ainsi que, dans une même famille, on retrouvait à la fois des personnes exposées aux atrocités du régime et des êtres persuadés de vivre en pleine utopie. Avec la mort de mes grands-parents, le rideau de fer qui divisait les rues de Côte-des-Neiges s’est effondré, emportant avec lui ces mondes parallèles, leurs non-dits et leurs secrets. Je ne peux désormais que relever délicatement un pan de la lourde étoffe de ma mémoire, au risque de faire disparaître, à la lumière éclatante du présent, les fragiles images imprimées sur la pellicule.

