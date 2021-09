Cimetière-jardin, de Francis Paradis, finaliste du Prix du récit 2021

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

CIMETIÈRE-JARDIN

De quel droit écrivais-je tout cela? De quel droit faisais-je de telles entailles à l’amitié? Et vis-à-vis de quelqu’un que j’adorais de tout mon cœur? – Hervé Guibert

Tu m’offres l’histoire du décès de ta mère, son corps réduit en cendres caché dans une boîte de carton que tu gardes dans ta garde-robe, ne sachant pas trop quoi en faire, faute d’argent pour la mise en terre et la pierre tombale, ton père reprend l’urne, toi qui ne supportes pas l’idée de la conserver chez toi, pendant longtemps, tu penseras que ton père, dans un excès de violence comme il en a toujours eu, a mis l’urne aux ordures, c’est du moins les menaces qu’il prononçait à tout vent, jeter aux vidanges ta mère et les vidanges par la suite envoyées à l’incinérateur de la ville comme il se doit, une trajectoire donnée d’avance, brûler une bonne fois pour toutes le corps de ta mère, réduite, devenue fumées blanches dans le ciel de Québec. Fumées qui prennent la forme des nuages. Tels des simulacres, on les confond si facilement.

Cette histoire de deuil, me charges-tu de l’écrire ou c’est moi qui la bafouille puisqu’elle n’est pas dans tes mots à toi? Je la fais mienne en la parasitant, en lui empruntant ses formules. Il n’y a aucun lieu pour se recueillir comme on tourne le couteau dans la plaie : aucun lieu pour déposer des fleurs le jour de l’anniversaire de décès. Quand je te propose d’aller voir la tombe de ta mère, je ne sais pas qu’elle est inexistante. Ma maladresse. Tu me l’apprends. Ton père t’avouera s’être débarrassé de l’urne de ta mère en la jetant dans un lac.

Les premières fois où tu me parles de ta mère, c’est quand les lumières sont fermées et que je n’entends que ta voix murmurée. Nous dormons dans ton lit double, chacun de notre bord. Draps légers. J’enlève mes jeans et mon chandail pour les déposer sur ton plancher. Nous buvons de la bière cachée dans une gourde d’eau à travers les rues du Vieux-Québec, ville verte vue à travers le fond d’une bouteille de rouge bue sur les remparts à même le goulot, ville où nous déambulons allégrement avec nos sacs à dos remplis d’alcool. Bière de route, bouteilles de vin, baisers discrets.

Tu finis par me dire le nom de ta mère dans ton lit après avoir parcouru Québec à pied une partie de la nuit. Je ne l’oublie pas.

Tu n’avais que vingt-deux ans quand ta mère est morte. Tu l’as trouvée couchée dans son lit un matin, entourée de bouteilles de Wallaroo Trail et de piluliers vides. Tu l’as souvent répété ensuite : faire un lit m’a été impossible pendant longtemps. Tu n’y voyais que des draps défaits et aucun ordre à y mettre. Une scène de crime.

Ce deuil de ta mère, nous le traînons partout avec nous, qu’importe où nous allons, impossible de nous en délester, il est là, invisible, polymorphe. Comment une hantise a-t-elle pu se transformer en une adoration commune?

Nous trouvons par hasard dans une cabane à livres un ouvrage collectif de nouvelles auquel un ancien amant de ta mère a collaboré. Ta mère est liée à certains livres que tu refuses d’ouvrir. J’imagine cet ancien amant me border et se coller à mon corps. Embrasser les lèvres de cet homme pour me rapprocher de plus en plus de ta mère, qui, selon toi, entretenait plusieurs relations avant de mourir. Je te confie ce fantasme et tu me trouves ridicule de vouloir coucher avec des hommes plus vieux que moi.

Nous sommes devant la fontaine de la gare du Palais où j’écris mon numéro de téléphone dans ton carnet comme si je voulais être une présence, une fiction pour ne jamais te quitter. En sortant des toilettes éclatantes de blancheur de la Maison de la littérature, je croise par hasard V., la bibliothécaire. Elle me parle de ta mère. Elle l’a connue. Elle était l’une de ses élèves au cégep. Ta mère y enseignait la littérature. Sur nos lèvres, nous répétons le nom de ta mère, une passion pour toujours. L’an dernier, derrière les rayons de la bibliothèque Gabrielle-Roy, V. t’a reconnue sans savoir qui tu étais, car elle me confie que tu as la même voix que ta mère. Une similitude dans le ton peut-être. Sans compter ton visage quand tu te teins les cheveux en blond, cette ressemblance. Ta mère et ses rangées de livres Gallimard collection blanche, cette bibliothèque qu’elle t’a léguée, ses notes manuscrites en marge des pages. Sa calligraphie. Toutes ces choses que tu me montres, tu m’investis moi aussi dans le drame de la mère décédée, tu veux que je le vive à mon tour comme une douleur irradiée. Un partage.

Nous consultons le même psy pour commenter la façon dont il s’habille, nous envoyer des messages vocaux comme comptes rendus vestimentaires des séances. Il scrute nos moindres mouvements dès que nous entrons dans son bureau. Nos mains s’agitent dans tous les sens, nerveuses, des mouvements secs et saccadés dès que nous parlons de nos expériences de vie traumatiques. Dehors, je te prends dans mes bras pour te consoler sur un trottoir de la Basse-Ville. Tu me cries avoir une colère et une tristesse à la fois que tu ne comprendras jamais.

Le cimetière historique Mount Hermon à Sillery où tu marches fréquemment est qualifié de cimetière-jardin, pour ses allées et sa vue imprenable sur le fleuve. Y cherches-tu les bouquets en plastique encore intacts, non délavés par le temps, ou les vraies fleurs séchées comme les restants de bouquets que R. collectionne dans sa chambre d’hôpital après son agression. Il sélectionne soigneusement les plus belles fleurs des bouquets de prompt rétablissement reçus pour les faire sécher, tête en bas, roses pâles et chardons bleus, afin d’en faire un autre bouquet, le bouquet de la mort le nomme-t-il, en l’honneur de toutes les amitiés, les vœux reçus, sa guérison que nous espérons tous. Nous lui souhaitons tout le meilleur du monde après avoir survécu à une tentative de meurtre le soir de l’Halloween dans le Vieux-Québec. Tu es la première à qui j’apprends la nouvelle, je t’entends encore crier dans le téléphone et nous pleurons de le savoir en vie. Nous insufflons à R. un souffle de guérison au moyen d’offrandes, offrandes que je voudrais aussi déposer devant ta mère, mais le seul lieu qui existe pour se recueillir sur le corps de ta mère est celui de la fiction. Un lieu inventé où je nous imagine, habillés de noir, cérémonieusement nous déplacer, R. miraculeusement vivant à nos côtés, comme une présence fantomatique et longiforme, portant à nous trois un deuil impossible à opérer dans le réel, celui de ta mère, tandis que le deuil semble être une équation mathématique à résoudre, réussirons-nous à l’élucider même si nous nommons affectueusement ce lieu le cimetière-jardin?

Québec est à jamais connotée mortuairement, ville où les nuages ne sont en réalité que de la fumée restée en suspension dans le ciel.

Chaque quartier est rempli d’affects.

Tu m’avoues qu’après avoir découvert le corps de ta mère dans son lit ce matin-là, les policiers t’ont interrogée toute la journée, car tu étais à leurs yeux la principale suspecte. Tu répétais la thèse du suicide, du mélange d’alcool et de pilules, du party mix d’Ativan et de clonazépam. Des draps défaits. Quand nous faisons l’inventaire de ce que contient ta colère, c’est l’image de ces draps défaits qui vient nous hanter jusqu’au présent et nous goûtons l’air vicié de la ville dans nos bouches. Nous étouffons.

N’avons-nous que des vœux à prononcer pour nous délaisser de toutes les peines que nous portons en nous, faire des vœux au sens où Hervé Guibert l’entend en entrevue quand il dit vouloir se guérir de son sida en prononçant simplement des vœux. Des intentions bienveillantes. Sommes-nous aussi confiants qu’Hervé Guibert envers nos traumas complexes et nos troubles de santé mentale, hypothéqués dès que nous nous levons le matin?

Si j’avais un seul vœu impossible à réaliser, tu sais lequel ce serait, ce serait celui d’un cercueil où mettre son corps en entier. Rapporter ta mère en lieu sûr et déposer des fleurs sur sa tombe. Tant de bouquets de fleurs comme des offrandes que nous en oublierions toute cette histoire.

Tout ça pour dire que, derrière ce vœu, se cache l’oubli.

