Passeport vaccinal en Outaouais : de nouvelles habitudes s’installent

Les restaurateurs, propriétaires de gym, de salles de cinéma par exemple, et leurs clients, s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 6000 dollars, si des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées fréquentent ces établissements.

Les choses se passent rondement au restaurant Chez Mo-Nik, sur le boulevard Saint-Joseph, dans le secteur de Hull. La propriétaire, Monique Charron, explique qu'elle a quand même dû changer sa routine.

Mme Charron demande à ses clients dès leur arrivée, s'ils ont reçu leurs deux doses de vaccins. Mais elle vérifiera la preuve vaccinale, une fois qu'ils seront à table, pour éviter des rassemblements à l’entrée.

Monique Charron, propriétaire du restaurant Chez Mo-Nik à Gatineau. Photo : facebook/restochezmonik

Mme Charron estime cependant que la mesure lui a fait perdre certains clients. Avec l’université et l’école pour adultes qui est située tout près, j’ai perdu beaucoup de clientèle surtout celle âgée dans la vingtaine et la trentaine. Ça a beaucoup diminué.

Mais selon elle, une autre clientèle a remplacé ce vide. Mes dîners qui étaient déjà morts recommencent à fonctionner. La clientèle du midi est plus âgée, j’imagine qu’ils sont [plus vaccinés]. On voit toutes sortes de nouvelles habitudes. J’avais enlevé le menu du jour, à cause du télétravail, les fonctionnaires ne venaient pas dîner. Mais avec les deux dernières semaines, je vais le réinstaller. La demande est là , conclut-elle.

Depuis minuit 01 mercredi, tout commerçant visé par le passeport vaccinal et toute sa clientèle qui ne respecte pas la directive est passible d'une amende pouvant aller de 1000 à 6000 dollars.

Des constats d'infraction?

Les policiers ne vont pas nécessairement donner des constats d'infraction à chaque occasion. Andrée East est porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau a donné plus de précision mercredi lors d’une entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Là, c'est sûr que oui, depuis minuit, on parle de tolérance zéro , soutient l’agente East. Mais comme depuis le début de la pandémie, depuis le début de la mise en place des mesures, il faut prendre le temps d'évaluer chaque cas au cas par cas.

Andrée East, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) soutient que, pour le non-respect du passeport vaccinal, c'est du « cas par cas ». Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

C'est quoi les variables? Est-ce que vraiment, l'émission d'un constat d'infraction, c'est la meilleure solution pour résoudre la problématique? Des fois, c'est seulement des malentendus. Une citation de :Andrée East, porte-parole, Service de police de la Ville de Gatineau

Des agents du SPVGService de police de la Ville de Gatineau pourraient toutefois faire des visites surprises dans des commerces.

Il pourrait y avoir des visites de commerces faites par notre équipe qui s'occupe spécifiquement de l'application de la Loi sur la santé publique. Est-ce que ça va se faire sur des bases de quotidienne régulière? Ce n’est pas encore déterminé. Mais oui, on pourrait s'adonner à ce type de vérification là , précise l’agente relationniste.

De son côté, Didier Farré, propriétaire du Cinéma 9 et directeur du Festival du film de l'Outaouais, croit qu’avec un peu de temps et avec les habitudes qui s’installent, les impacts sur les clients se feront de moins en moins sentir. Surtout en ce qui concerne les files d'attente ou les retards causés par les clients qui n’ont pas leurs documents en main lors de la vérification.

Mais la mesure du gouvernement a des impacts un peu partout. M. Farré dit avoir perdu 30 % de sa clientèle, surtout des adolescents. Et sa masse salariale a augmenté de 20 %, pour faire respecter les nouvelles consignes sanitaires.

Il note cependant que l'impact auprès de sa clientèle adulte est presque nul.

Vous savez, les gens qui sont contre la vaccination et il en reste quand même très peu, à mon avis. Surtout dans l'Outaouais, où je pense que les gens ont été très, très conscients du problème. Une citation de :Didier Farré, propriétaire, Cinéma 9

Et puis aussi avec la publicité qu'a faite le gouvernement. Je crois que beaucoup de gens se sont [...] associés à ces mouvements de vaccination parce que c'était leur intérêt , ajoute-t-il.

Je souhaite que tout le monde soit vacciné et qu'on passe à autre chose, qu'on puisse vivre un peu plus normalement. C'est le plus grand souhait que je puisse avoir afin qu'on en parle plus , exhorte M. Farré.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et de Laurie Trudel