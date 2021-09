Élections fédérales : le Parti populaire du Canada peut-il faire une percée ?

Un élan qui semble se matérialiser sur le terrain, puisque dans certaines régions historiquement progressistes comme Windsor-Essex, on assiste à une multiplication des pancartes du Parti populaire du Canada (PPC).

Une situation qui s’explique notamment par le fait que le parti a une offre politique qui diffère de celles de tous les autres grands partis, comme l'indique Rick Fuschi, résident de Windsor qui compte voter PPCParti populaire du Canada .

La volonté d’être plus prudent en matière de dépenses, la volonté de laisser les gens faire les choix qu’ils veulent faire au sujet de leur propre santé [...]. C’est un parti qui milite pour les libertés individuelles. La volonté d’écouter ce que disent les individus, c’est quelque chose qu’aucun des autres partis ne semble vouloir accepter en ce moment , explose-t-il.

Autre argument pour M. Fuschi : aucun candidat conservateur n’a gagné dans Windsor-Tecumseh depuis 91 ans et pour lui Victor Green, le candidat PPC dans Windsor-Tecumseh est le meilleur candidat conservateur possible.

Il est tout ce que l’on peut espérer d’un candidat conservateur, mais il appartient au parti populaire et je pense qu’il a beaucoup plus de chance que le candidat conservateur local , indique-t-il.

Les circonscriptions de Windsor-Ouest et Windsor-Tecumseh sont respectivement détenues par le NPD NPD avec Brian Masse et le Parti libéral avec Irek Kusmierczyk.

Rick Fuschi dit observer à la fois sur les plans local et national une montée en puissance du Parti populaire qui s’explique par la surdité des grands partis.

Les libéraux n’écoutent assurément pas leurs électeurs, les conservateurs ont assisté à la naissance du Parti populaire parce qu’ils ignoraient leurs électeurs. Il fallait que quelqu’un occupe la place laissée vacante et ils l’ont fait , indique-t-il.

C’est un avis que partage Victor Green, le candidat PPC Parti populaire du Canada de Windsor-Tecumseh. Il dit ne plus reconnaître le Canada dans lequel il s’est installé il y a 30 ans lorsqu'il est arrivé d’Angleterre.

Pour lui, le PPC Parti populaire du Canada défend toutes les anciennes valeurs que nous partageons qui sont l’Histoire, l’héritage commun, la fierté nationale, la fierté vis-à-vis de notre drapeau, de nos monuments, de nos statuts, et je parle du fait de ne pas les détrôner , indique-t-il.

Il estime par ailleurs que tous les autres partis proposent désormais des offres politiques similaires.

Les gens se rendent compte que les autres partis, les conservateurs, les libéraux et le NPDNouveau Parti démocratique sont allés si loin sur la gauche que leurs partisans reconnaissent difficilement les partis politiques pour lesquels ils ont voté pendant des années , précise-t-il.

La montée en puissance du PPCParti populaire du Canada n’est pas une vue de l’esprit, du moins pas selon Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l'Université de Windsor.

Mme Miljan dit avoir constaté la multiplication des pancartes PPCParti populaire du Canada dans Essex où elle réside, mais également dans Chatham-Kent.

Je pense qu’elles ont toutes à voir avec le mécontentement et les frustrations relatives aux restrictions sanitaires. Je ne suis pas certaine que cela soit représentatif des opinions sur les questions sociales, ou sur le travail dans la région de Windsor , note-t-elle.

Un point de vue que partage Peter Graefe, professeur de sciences politiques à l'Université McMaster. Pour lui aussi, le Parti populaire surfe sur les restrictions liées à la pandémie, agissant comme une espèce de catalyseur.

Ce n’est pas surprenant que ça ait donné lieu à un nombre important de gens qui cherchaient une réponse politique importante à cela et monsieur Bernier était tout prêt et avait travaillé depuis un an et demi dans son opposition au confinement, au port du masque, ainsi de suite.

Une citation de :Peter Graefe, professeur de sciences politiques