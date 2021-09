5 questions aux candidats dans Bécancour-Nicolet-Saurel

Nous avons soumis les questions aux candidats des cinq principaux partis en leur imposant un nombre de mots maximal pour chaque réponse.

1. Pourquoi souhaitez-vous être député?

Yanick Caisse, 56 ans, est le candidat conservateur dans Bécancour-Nicolet-Saurel. Photo : Gracieuseté de l'équipe du candidat

Yanick Caisse : À chaque période de ma vie, je me suis investi totalement dans les tâches qui se sont présentées devant moi. À 56 ans, je désire encore m’engager auprès des gens. Comme dans mes dossiers professionnels, je compte conduire à bien celui des citoyens et aussi ceux des municipalités Bécancour-Nicolet- Saurel.

Catherine Gauvin, 43 ans, est la candidate néo-démocrate dans Bécancour-Nicolet-Saurel. Photo : Gracieuseté de l'équipe de la candidate

Catherine Gauvin : *J’ai toujours été politisée et mobilisée pour les sans-abris, les immigrants, l’équité fiscale, mais surtout l’environnement. Apporter une voie différente dans la campagne est un bel engagement, être députée serait un accomplissement, mettre mon énergie pour représenter les citoyens de Bécancour-Nicolet-Saurel à Ottawa, une chance incroyable.

Louis Plamondon, 78 ans, est le candidat bloquiste dans Nicolet-Bécancour-Saurel. Photo : Gracieuseté de l'équipe du candidat

Louis Plamondon : Je suis député depuis 37 ans et j'ai toujours le feu sacré.

Nathalie Rochefort, 51 ans, est la candidate libérale dans Bécancour-Nicolet-Saurel. Photo : Gracieuseté de l'équipe de la candidate

Nathalie Rochefort : *J’ai à cœur nos municipalités, le maintien de notre qualité de vie et le développement de notre vitalité économique! J’ai fait le choix de l’engagement politique pour porter la voix de mes concitoyens à la Chambre des Communes, être à leur service au quotidien et être une partenaire efficace.

David Turcotte, 34 ans, est le candidat vert dans Bécancour-Nicolet-Saurel. Photo : Gracieuseté de l'équipe du candidat

David Turcotte : *Je souhaite que le gouvernement agisse réellement face aux changements climatiques. Il est aussi temps que nous nous engagions dans des politiques inclusives comme le logement abordable et l'intégration sur le marché du travail des personnes vivant avec un handicap ou autistes.

2. Quel emploi occupiez-vous au moment de vous lancer en politique?

Yanick Caisse : Courtier immobilier

Catherine Gauvin : Conseillère-cadre en soins infirmiers - Volet informatisation clinique au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Louis Plamondon : J'étais professeur.

Nathalie Rochefort : Directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec et enseignante en lancement d’entreprises auprès d’immigrant

David Turcotte : Je suis fonctionnaire provincial depuis 12 ans.

3. À quels deux problèmes propres à votre circonscription souhaitez-vous vous attaquer si vous êtes élu?

Yanick Caisse ( PCCParti conservateur du Canada ): Il est important de compenser les agriculteurs pour les pertes encourues avec les derniers accords commerciaux. Pour les gens qui sont victimes de la pyrrhotite, le Parti conservateur soutiendra les familles avec un apport de 50 M$ supplémentaires. Pour les citoyens et les entreprises, il est temps qu’ils et qu’elles soient reliées à internet et d’avoir un réseau satellite qui couvre le comté.

Catherine Gauvin ( NPDNouveau Parti démocratique ) : *Pour l’équité des chances et d'attractivité des régions, les jeunes de Bécancour-Nicolet-Saurel devraient avoir accès à l’internet haute vitesse. Préserver la gestion de l’offre pour les agriculteurs et faciliter l’accès à la main-d’œuvre en facilitant le recrutement et ouvrant des opportunités avec une simplification des programmes sans laisser tomber des acquis dans des accords internationaux.

Louis Plamondon ( BQBloc québécois ) : L'érosion des rives du Saint-Laurent et la défense de la gestion de l'offre en agriculture.

Nathalie Rochefort ( PLCParti libéral du Canada ) : *Emplois : travailler concrètement pour attirer de la main-d’œuvre. Nous assurer que l’humain qui s’installe parmi nous reste avec nous. Agriculture : collaborer avec nos agriculteurs pour la mise en œuvre et valorisation des pratiques agroenvironnementales, mais surtout investir dans nos relèves d’ici.

David Turcotte( PVCParti vert du Canada ) : Le transport en commun et la pénurie de logements abordables.

4. Quel enjeu d’envergure nationale vous tient particulièrement à coeur?

Yanick Caisse ( PCCParti conservateur du Canada ): * Comme l’inflation est à un niveau record et que tout coûte plus cher, il est important d’augmenter la pension de vieillesse, car trop souvent ce sont les retraités qui sont touchés.

Catherine Gauvin ( NPDNouveau Parti démocratique ) : *La crise climatique et le développement durable sont les grands enjeux. Les PME ont besoin de moderniser leurs opérations avec la pénurie de main-d’œuvre et des projets qui réduisent les émissions de GES peuvent les aider.

Louis Plamondon ( BQBloc québécois ) : L'environnement.

Nathalie Rochefort ( PLCParti libéral du Canada ) : La création de 37 000 places en services de garde : bon pour les familles, bon pour les femmes et bon pour les entreprises qui recrutent.

David Turcotte( PVCParti vert du Canada ) : L'environnement devrait être un enjeu présent dans chacune des décisions du gouvernement. Le temps n'est plus aux compromis, c'est le moment de se doter de vraies politiques environnementales.

5. Si un vote libre devait avoir lieu sur ces enjeux, comment voteriez-vous?

Pour ou contre le droit à l’avortement?

Yanick Caisse ( PCCParti conservateur du Canada ): Pour, je suis un pro-choix.

Catherine Gauvin ( NPDNouveau Parti démocratique ) : Pour

Louis Plamondon ( BQBloc québécois ) : Pour

Nathalie Rochefort ( PLCParti libéral du Canada ) : Pour

David Turcotte( PVCParti vert du Canada ) : Pour

Pour ou contre un contrôle plus sévère des armes à feu?

Yanick Caisse ( PCCParti conservateur du Canada ): Pour, il faut s’attaquer aux importations d’armes illégales.

Catherine Gauvin ( NPDNouveau Parti démocratique ) : Pour, surtout celles qui sont illégales et non reliées à la chasse.

Louis Plamondon ( BQBloc québécois ) : Pour

Nathalie Rochefort ( PLCParti libéral du Canada ) : Pour un contrôle plus sévère des armes d’assaut et de poing.

David Turcotte( PVCParti vert du Canada ) : Pour

Pour ou contre la vaccination obligatoire contre la COVID-19?

Yanick Caisse ( PCCParti conservateur du Canada ): J'ai mes deux vaccins et mon passeport vaccinal

Catherine Gauvin ( NPDNouveau Parti démocratique ) : Pour, nécessaire pour les travailleurs de la santé et ceux en lien avec public ou l’alimentation.

Louis Plamondon ( BQBloc québécois ) : Pour

Nathalie Rochefort ( PLCParti libéral du Canada ) : Pour la vaccination des fonctionnaires fédéraux et des voyageurs.

David Turcotte( PVCParti vert du Canada ) : Contre