Un terrain de baseball synthétique flambant neuf pour les Alouettes de Charlesbourg

Le tout nouveau terrain synthétique de l'équipe de baseball élite a été inauguré mercredi matin au parc Henri-Casault, dans l’arrondissement de Charlesbourg.

Des travaux majeurs au coût de 2,45 millions de dollars se sont échelonnés sur un an, forçant les Alouettes à évoluer parfois au stade Canac et d'autres fois au parc Champigny cet été.

Les séries éliminatoires des Alouettes se sont terminées 10 jours plus tôt, les privant ainsi de profiter des nouvelles installations dès cette année.

Grâce à ces rénovations, le terrain pourra servir de façon remarquable l’équipe élite de l’arrondissement, Les Alouettes de Charlesbourg , souligne Patrick Voyer, membre du comité exécutif et président de l’arrondissement de Charlesbourg.

Le remplacement du gazon naturel par le synthétique permettra d'allonger la saison de baseball de cinq semaines, estime la Ville de Québec. Des jeunes baseballeurs de tous les calibres pourront également y évoluer.

Il permettra en plus d’offrir à la ville un deuxième terrain de très grande qualité et de devenir un pôle d’attraction majeur pour la tenue de matchs de nombreuses ligues et d’événements dans le domaine.

Une citation de :Patrick Voyer, membre du comité exécutif et président de l’arrondissement de Charlesbourg