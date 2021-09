Québec songe à interdire l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière

Le gouvernement Legault étudie sérieusement la possibilité d’interdire l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière sur le territoire du Québec, affirme le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

Dans un point de presse où il réagissait à un article de La Presse allant en ce sens, le ministre a expliqué que cette décision dépendra du jugement attendu de la Cour du Québec dans un dossier l’opposant à Gaspé Énergie.

La firme demande concrètement au tribunal d’invalider un article du règlement associé à la Loi sur les hydrocarbures qui interdit les forages à moins de 1000 mètres d’un milieu hydrique.

Gaspé Énergie a saisi le tribunal après que le ministre Julien s’en soit servi pour lui refuser une autorisation de forage au puits Galt no 6, près de Gaspé.

Il va y avoir des conclusions certainement au cours de l’année. Ce que j’ai demandé aux fonctionnaires du ministère, c’est de regarder toutes les possibilités, dépendant comment va tourner essentiellement ce jugement-là , a dit M. Julien.

Et effectivement, la possibilité, l’avenue d’interdire l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec – et les conséquences de ça – est actuellement analysée par mon ministère.

Si cette décision est à l’effet que la loi et le règlement [ne sont] pas bien adaptés, on va devoir réagir , a ajouté le ministre Julien.

Donc on se prémunit actuellement par des analyses concrètes, et ce qui est sorti hier, c’est vrai, on regarde tous les scénarios, tout est sur la table, dont interdire l’exploitation et l’exploration gazière.

