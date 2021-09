Une nouvelle ligne de trains GO reliera London à Toronto en 4 heures

Le service ferroviaire GO va étendre sa desserte dans le Sud-Ouest de l’Ontario. À compter du 18 octobre, Metrolinx proposera deux trajets quotidiens chaque jour en semaine, l’un partant de London tôt le matin et l’autre depuis Toronto en soirée, dans ce qui constituera un projet pilote.

Cette extension de la ligne de Kitchener vers le sud-ouest comportera deux arrêts supplémentaires, à St-Marys et à Stratford.

Le trajet entre London, qui partira de la gare VIA, et Toronto prendra environ quatre heures.

L'annonce d'aujourd'hui d'étendre le service ferroviaire GO à London fait partie de notre plan de transport pour le sud-ouest de l'Ontario, offrant une autre option qui profitera aux personnes, aux familles et aux travailleurs de la région , a déclaré Stan Cho, ministre associé des Transports.

La province a assuré continuer de travailler en étroite collaboration avec VIA Rail et le CN pour étendre le service à grande vitesse. En juillet, des politiciens fédéraux en visite à London ont promis un service amélioré, mais n'ont pas pris d'engagement financier ou détaillé un plan.

La province a déclaré que le nouveau service s'étendrait au-delà de la ligne Kitchener de GO Transit .

La ligne GO de Kitchener relie Toronto à Kitchener et s'arrête à Brampton, Acton, Georgetown, Guelph et Kitchener.