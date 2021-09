Coût de la caserne incendie de Rivière-du-Loup : la mairesse Vignet exige des explications

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi matin, Mme Vignet a tenu à fournir des explications aux citoyens louperivois.

Lundi, nous apprenions que les soumissions reçues pour la construction de la caserne, à l'angle des rues Témiscouata et Des Cheminots, étaient plus élevées que prévues.

J'ai encore de la misère à le digérer , a tonné la mairesse lors de cette conférence de presse.

Une rencontre entre les élus et les représentants de cette firme aura lieu avant la séance publique du conseil municipal de lundi. Selon la Ville, il s'agit d'un consortium porté par la firme DG3a ainsi que des firmes partenaires.

On a des questions à poser parce qu'on trouve assez spécial qu'il y ait une telle escalade de coûts. Vous savez, on dit [les élus] une chose à la population et ça n'arrête plus de changer!

Une citation de :Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup