COVID-19 : 593 nouveaux cas et 5 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 593 nouvelles infections mercredi.

Environ 75 % de ces nouveaux cas touchent des personnes qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu, indique la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 722, comparativement à 732 il y a une semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a 5 décès de plus mercredi, portant le bilan à 9629 depuis le début de la pandémie.

Les centres de soins de longue durée font état mercredi de 1 décès chez les résidents et 4 infections de plus (3 cas chez des bénéficiaires et 1 cas chez un employé).

Hospitalisations

Il y a 346 hospitalisations dans la province liées à la COVID-19, soit une baisse de 17.

Nombre de patients aux soins intensifs : 188 (-4)

Nombre de patients sous respirateur : 125 (+6)

Il y a 755 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs continue de diminuer, se chiffrant à 5936 (-167).

Vaccination

Près de 35 700 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mardi.

Près de 78,4 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À compter du 22 septembre, un passeport vaccinal sera exigé en Ontario pour certaines activités, comme aller au restaurant ou au cinéma.

Cas dans les écoles

La province recense 168 cas de plus en milieu scolaire :

145 infections touchent des élèves

15 infections touchent des employés

Selon le dernier bilan, 299 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 6,17 % des écoles de la province. Aucune école n'est fermée présentement.

Dépistage

Un peu plus de 33 200 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures, soit le plus grand nombre de tests en une journée depuis le 3 juin.

Le taux de positivité des tests est de 2,5 %.

L'Ontario a recensé 576 389 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.