Le Chœur virtuel de l’Acadie s’attaque au répertoire du groupe 1755

Les chansons choisies n’ont pas encore été rendues publiques, mais Marc-André Pelletier confirme qu’il y en aura bel et bien plus d’une.

Quand ils ont dit : ''oui on est prêt à travailler avec vous autres on voudrait faire une chanson avec vous autres'', écoute, on était tellement contents , ajoute-t-il.

Avec sa compagne Chantal Drouin-Pelletier, il a lancé le chœur au début de la pandémie en 2020, afin d’encourager les Acadiens de partout dans le monde à chanter en chœur pour briser l’isolement.

Le projet a rapidement obtenu un succès viral.

Une belle occasion pour 1755

Composé de Kenneth Saulnier, Pierre Robichaud, Roland Gauvin, Donald Boudreau et Ronald Dupuis, 1755 fêtera en 2022 ses 45 ans.

En 2017, le groupe de musique 1755 a lancé un livre de partitions et de paroles de ses chansons. Photo : Facebook/1755

On est rendu au point où l’on aime d’appuyer les initiatives, que ce soit des artistes d’ici ou des productions , souligne Roland Gauvin.

C’est le fun, c’est flatteur qu’on ait choisi le groupe comme étant une des entités ou artistes pour prendre part à ce projet-là.

Roland Gauvin n’était pas étranger au Chœur virtuel de l’Acadie : il suit les projets du groupe depuis ses débuts.

Même moi, je voulais participer à quelques chansons comme choriste parce que c’est quelque chose que j’aime beaucoup , raconte-t-il.

Roland Gauvin, membre du groupe de musique 1755. Photo : Radio-Canada

Dès que l’invitation du projet a été lancée par Marc-André Pelletier, l’intérêt a été unanime et immédiat au sein des membres de 1755.

Un autre projet en cours pour le chœur

Ce projet avec le groupe de musique 1755 sera toutefois mis en chantier un peu plus tard.

Pour le moment, le Chœur virtuel de l’Acadie lance un appel pour les participants qui souhaitent faire partie du sixième projet, en chantant avec eux la pièce Ode, une composition écrite par Suzanne Hébert, d'Edmundston.

On essaie le plus que possible de faire le tour de l’Acadie. On avait commencé avec la Péninsule, avec Partons la mer est belle , indique Marc-André Pelletier.

Marc-André Pelletier, co-créateur du Choeur virtuel de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

Les sept membres des tout débuts d’Ode à l’Acadie chanteront avec la chorale.

Si ce projet a initialement été annoncé en juin dernier, des pépins techniques ont finalement incité le chœur à prendre une pause pendant la saison estivale.

Des chansons sans limites ni frontières

Le Chœur virtuel de l'Acadie lance un appel pour les participants qui souhaitent faire partie de ce sixième projet.

Les intéressés doivent enregistrer leur voix en se basant sur des vidéos démonstratrices, selon leur registre vocal. Ils ont jusqu’à la semaine prochaine pour l’envoyer aux organisateurs.

Les vidéos sont ensuite envoyées au montage pour créer une chorale virtuelle.

Les avantages du virtuel c’est qu’on peut aller chercher un peu du monde d’un peu partout donc on a une de nos chefs de pupitre qui est en Allemagne présentement. Donc c’est ça va vite, mais c’est le fun, ça fait que tout le monde peut participer à l’Acadie , ajoute Marc-André Pelletier.

Lors du troisième projet du Choeur virtuel de l'Acadie, les choristes avaient interprété la pièce Belle Acadie, une composition de l’autrice-compositrice-interprète Nancy Breau. Photo : YouTube/Choeur Virtuel de l'Acadie

Plus d’informations sont disponibles sur la page Facebook du Chœur virtuel de l’Acadie pour ceux qui désirent faire partie de la chorale.

Il n’y a pas de nombre maximal de choristes.

Avec les informations d’Isabelle Arseneau