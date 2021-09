Vaccination obligatoire le 1er novembre au plus gros conseil scolaire au pays

Tous les employés du plus gros conseil scolaire au pays, le Conseil public anglais de Toronto (TDSB), doivent avoir reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 d'ici le 1er novembre.

Le TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto emploie plus de 40 000 personnes.

La directive sur la vaccination s'applique autant aux enseignants qu'aux employés de soutien et aux conseillers scolaires.

Des exemptions pour des raisons médicales, notamment, seront accordées.

Les employés qui ne sont pas pleinement immunisés d'ici le 1er novembre ou qui refusent de se faire vacciner devront subir des tests de dépistage rapide à la maison et soumettre un résultat négatif deux fois par semaine.

Entretemps, le conseil scolaire exige que ses employés lui communiquent leur statut de vaccination, citant la politique provinciale pour les travailleurs de l'éducation et de la santé.

Jusqu'à maintenant, environ 83 % des employés du TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto ont révélé leur statut d'immunisation à la direction; 94 % d'entre eux ont indiqué qu'ils étaient vaccinés.