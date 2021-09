Alanis Morissette désavoue un documentaire portant sur elle

Bien qu’elle ait pris part au documentaire, la musicienne a affirmé par voie de communiqué qu’elle désavoue le film, qu’elle estime réducteur et obscène .

Alanis Morissette n’a pas précisé quels éléments du film lui apparaissent problématiques, mais a indiqué qu’elle avait été interviewée dans un moment de vulnérabilité et qu’elle n’aurait pas consenti au projet si elle avait su les intentions de la réalisatrice Alison Klayman.

Une section plus délicate du film aborde les relations sexuelles qu’a eues la chanteuse alors qu’elle était une jeune chanteuse pop. Je disais toujours que j’étais consentante. Mais depuis je me dis : ‘’Hé, tu avais 15 ans. Tu ne consens pas à 15 ans.’’ Et je me dis maintenant que c’étaient tous des pédophiles, que c’était du viol , dit-elle dans un extrait du documentaire cité dans The Washington Post.

La réalisatrice de Jagged s’est dite déçue de l’absence d’Alanis Morissette à la première et a affirmé que le film parlerait de lui-même .