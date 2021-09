165 000 $ par année en commandite de Saguenay aux Saguenéens

L’entente a récemment été entérinée par les représentants de la Ville et ceux de l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Le protocole a été avalisé par le conseil municipal lors de l’assemblée du 7 septembre.

La commandite était autrefois versée par la branche de développement économique de Saguenay, Promotion Saguenay, mais le protocole a pris fin. La Ville en a rapatrié la gestion et il a été conclu que 165 000 $ seraient versés annuellement à la formation dirigée par Yanick Jean.

Dans la résolution, il est indiqué que les Saguenéens junior majeur sont disposés à donner de la visibilité et des services de valeur égale ou supérieure à la Ville de Saguenay dans le cadre d’une éventuelle entente de commandite . Le service des communications, après analyse, a déposé une proposition d’échange en fonction de trois critères d’évaluation : comparative, professionnelle et coûts réels.

Le dossier a été discuté à la commission ville intelligente et à la commission des sports et du plein air de Saguenay il y a quelques semaines. Leurs membres ont jugé que la Ville trouve son compte dans ce plan de commandite et même beaucoup plus .

La subvention annuelle accordée par Saguenay à Promotion Saguenay sera donc amputée du montant de la commandite accordée aux Sags.

Combien pour les Voyageurs?

Lors de la dernière séance du conseil de ville, au moment de voter en faveur du plan de commandite, le conseiller municipal jonquiérois Kevin Armstrong a voulu savoir combien la Ville verse en commandite aux Voyageurs de Saguenay, qui évoluent dans la Ligue de baseball majeur du Québec.

La mairesse Josée Néron a indiqué que la Ville a donné 55 000 $ en 2021 aux Voyageurs. Il est toutefois ressorti de la discussion que cette somme est une subvention et non une commandite.

C’est une équipe Junior majeur, tout comme les Saguenéens de Chicoutimi le sont. Est-ce qu’il y a eu un comparatif par rapport aux Voyageurs de Saguenay qui été fait au niveau du soutien financier? , s’est enquis le conseiller Armstrong.

Josée Néron a indiqué que la situation était différente puisque la Ville est propriétaire des Saguenéens. Le président de la commission des sports et du plein air, Michel Thiffault, a ajouté que la saison des Bleus est plus longue que celle des Voyageurs et que les hockeyeurs doivent être maintenus en pension tout au long de la saison, tandis que les joueurs de baseball, eux, voyagent. Il a aussi indiqué que le territoire couvert par l'équipe de hockey est plus large, ce qui procure plus de visibilité pour la Ville.

Je comprends, mais je ne comprends pas en même temps , a indiqué Kevin Armstrong. Le directeur général de la Ville, Jean-François Boivin, a expliqué que l’étude réalisée en marge de la signature du protocole de commandite avec les Saguenéens a démontré que l’entente pouvait se chiffrer à des millions de dollars.

Le DG a promis de fournir au conseiller Armstrong les résultats de l’étude de visibilité réalisée par la Ville dans les plus brefs délais.