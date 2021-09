Le métier périlleux de brigadier à Trois-Rivières

Dès la première semaine du retour en classe, la brigadière Suzanne Pigeon a bien failli être happée par une voiture

« J'ai senti l'air entre ma jambe et cette voiture, raconte-t-elle. J'ai reculé très vite et c'est là que je me suis fait une blessure. J'ai fait un faux mouvement pour sauver ma vie. »

Mme Pigeon est désormais en arrêt de travail.

La brigadière Suzanne Pigeon est en arrêt de travail. Elle s’est blessée après avoir esquivé une voiture qui menaçait de la happer, lors de la première semaine d’école. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

La présidente du Syndicat des brigadiers et brigadières de la Ville de Trois-Rivières, Suzanne Pelletier, est fréquemment témoin de comportements dangereux chez les automobilistes. « Il y a énormément de trafic et les gens ne sont pas très respectueux au niveau de la vitesse », déplore-t-elle.

Régulièrement, les gens roulent 50-55 km/h dans la zone de 30 km/h. Une citation de :Suzanne Pelletier, présidente du Syndicat des brigadiers et brigadières de la Ville de Trois-Rivières

Plus de surveillance policière

34 constats d’infractions ont été remis en zone scolaire depuis la rentrée à la fin du mois d’août.

Le sergent aux relations publiques à la Ville de Trois-Rivières, Luc Mongrain, assure que des patrouilleurs sillonnent les zones scolaires toute l’année durant.

« Nous on prône beaucoup la sensibilisation parce qu'il faut comprendre qu'il faut composer avec les effectifs policiers en place, explique-t-il. C'est le policier qui doit décider s'il va y aller par la sensibilisation ou la remise d'un constat. »

Cependant, pour Suzanne Pelletier, la présence policière n'est pas suffisante. « Ils viennent faire de la sensibilisation, puis on ne les voit plus les policiers. On peut être deux trois mois sans voir un policier sur notre coin. »

Un recrutement difficile

Le recrutement des brigadiers est par ailleurs un enjeu à Trois-Rivières, où on compte 52 postes de brigade. Des policiers doivent faire traverser les enfants lorsqu’il n’y a pas de brigadiers disponibles.

Radio-Canada a toutefois constaté que le patrouilleur en poste au coin de Côte-Richelieu et de la rue Bellefeuille, une artère particulièrement achalandée, n’est arrivé qu’après la fin de classes, mardi. Des enfants ont donc dû s’y aventurer seuls.

La police de Trois-Rivières reconnaît qu’il arrive que ses patrouilleurs arrivent en retard. « Quand cette assignation est donnée, le patrouilleur doit se rendre [sur place] prestement. Il arrive cependant qu'on le sache à la dernière minute », avance son porte-parole, Luc Mongrain.

La CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail précise que les villes sont responsables de procéder régulièrement à une analyse de risques dans les zones scolaires et de faire les ajustements nécessaires.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel